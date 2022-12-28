YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Gübre ve yem fiyatlarının sabitlenmesi Aksaraylı üreticileri sevindirdi

Gübre ve yem fiyatlarının sabitlenmesi Aksaraylı üreticileri sevindirdi

28.12.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, gübre ve yem fiyatlarına ilişkin müjdesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Gübre ve yem fiyatlarının sabitlenmesi Aksaraylı üreticileri sevindirdi

Emin Koçak, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gübre ve yem fiyatlarında hem indirim yapılacağını hem de fiyatların 2023’ün nisan ayı sonuna kadar sabit tutulacağı müjdesinden çok memnun kaldıklarını söyledi.

Fiyatların sabit kalmasının üreticiler için çok önemli olduğunu belirten Koçak, "Pandemi dönemi çiftçinin üretmesinin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi. Bu müjdeyi üreticilerimiz memnuniyetle karşıladı. Özellikle fiyatların sabitlenmesi çok olumlu karşılandı. İnşallah nisan ayından sonra da bu sabit fiyat uygulaması devam eder. Üreticimiz de en azından önünü görerek ekimini ve hasadını yapmış olur" diye konuştu.

Mahmut Aktürk de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin, yem fiyatlarının artışı nedeniyle sıkıntı yaşayan üreticileri rahatlattığını söyledi.

Gübre fiyatının da üretim maliyetlerini artırdığını aktaran Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu durumlar çiftçilerimizi ve hayvan yetiştiricilerini zor durumda bırakıyordu. Özellikle bahar aylarında gübre ihtiyacı artacak. Bu noktada fiyatların sabitlenmesi bizi çok memnun etti. Aksaray'ın yüzde 80'i tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Bitkisel ve hayvansal üretimlerde önemli noktalardayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjdeye, üreticilerimizden olumlu dönüşler var. Fiyat sabitlenmesini nisan ayından sonrasında da bekliyoruz."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araçların hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandıAraçların hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı
Hatay’da inanılmaz kazaHatay’da inanılmaz kaza
Kozluk’ta çiftçilere 35 bin fıstık fidanı dağıtıldıKozluk’ta çiftçilere 35 bin fıstık fidanı dağıtıldı
Anahtar Kelimeler:
Aksaray müjde

Aksaray Namaz Vakitleri 28 Aralık Çarşamba

İmsak
06:25
Sabah
07:53
Öğle
12:50
İkindi
15:17
Akşam
17:37
Yatsı
19:00
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.