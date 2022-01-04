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GÜBRETAŞ Maden, Kavak Madencilik ile hisse alım sözleşmesi imzaladı

04.01.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜBRETAŞ Maden, Kavak Madencilik ile hisse alım sözleşmesi imzaladı

İSTANBUL (AA) - GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ, Kavak Madencilik AŞ'nin yüzde 80 hissesinin 1,8 milyon dolar bedel ve yüzde 2 rödovans ile satın alınması için sözleşme imzalandığını duyurdu.

GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamaya göre, GÜBRETAŞ'ın bağlı ortaklığı GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ, Bilecik ili sınırları içinde bulunan 200709861 numaralı ruhsat sahasının sahibi olan Kavak Madencilik AŞ'nin yüzde 80 hissesinin 1 milyon 800 bin dolar bedel ve yüzde 2 rödovans ile satın alınması için yüzde 80 hissedar konumundaki Teck Anadolu Madencilik AŞ ile dün sözleşme imzaladı.

Sözleşme imzalanmasını takiben hisse devrine yönelik ilgili resmi makamlardan onay işlemleri yerine getirileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Kavak Madencilik AŞ uhdesinde bulunan 200709861 numaralı ruhsat sahası içindeki Kavaklıtepe Altın Projesi, Söğüt Altın Madeni sahasının yaklaşık 30 km batısında yer almakta olup hali hazırda arama safhasındadır. Kavak Madencilik AŞ'nin hisselerinin alınması ile Söğüt Altın Madeni çevresinde arama-geliştirme faaliyetlerimizin genişletilmesi ve olası yeni maden kaynaklarının tespiti hedeflenmektedir."

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