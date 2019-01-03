Guduric uzun yıllar Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Fenerbahçe Beko forması giyen Sırp basketbolcu Marko Guduric, ülkesinde yayın yapan "Sport Klub" haber sitesine yaptığı açıklamada, sezonun geride kalan bölümü, Fenerbahçe Beko günleri ve Zeljko Obradovic hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sezonun geride kalan bölümünde artık sakatlık sorunu olmadığı için daha güçlü ve iyi antrenmanlar yapabildiğini belirten Guduric, "Ayrıca takımdaki ikinci senem. Sistemi biliyorum. Maçlarda takıma katkı yapmam daha kolay oldu. İyi oynuyor, güzel sonuçlar alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sistemine de değinen Guduric, bu sistemin temel özelliklerinin disiplin ve her oyuncunun rolünü bildiği bir takım oyunundan geçtiğini vurguladı.

Guduric, takım olarak iyi oynadıkları ve bireysel olarak oyunda daha çok kaldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Benim üstlendiğim rol savunmaya enerji katmak, en agresif oyunculardan biri olmak ve hücumda takım arkadaşlarıma şut imkanları yaratmak. Bu sezon topla çok daha fazla oynuyor olmak ve takım arkadaşlarıma şut şansları oluşturmak hoşuma gidiyor."