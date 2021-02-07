SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Guidetti: Zorlu maç oynamayı özledik

Guidetti: Zorlu maç oynamayı özledik

07.02.2021 13:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Guidetti: Zorlu maç oynamayı özledik

2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nde 25 maçta 24 galibiyetle zirvede yer alan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ligin 27. haftasında yarın saat 20.00'de Eczacıbaşı VitrA'yı VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

Ligin ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen sarı-siyahlılarda Başantrenör Giovanni Guidetti, "Elbette çok zor bir maç olacak. Eczacıbaşı'nın kondisyon durumu şu anda iyi ve son maçlarda başarılı bir oyun sergiliyorlar. Uzun zamandır takım olarak zorlu maçlara çıkmıyoruz, zor mücadelelerde savaşmıyoruz. Bizim için güzel bir mücadele ve test olacak. Zorlu maçlar oynamayı özledik" dedi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından tescil edilen 2019-2020 Sultanlar Ligi'ni 63 puanla lider bitiren son iki sezonun şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftasında yarın saat 20.00'de Eczacıbaşı VitrA'yı VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek. 25 maçta aldığı 24 galibiyetle zirvede yer alan sarı-siyahlılar, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmeyi başarmıştı.

GUİDETTİ: BİZİM İÇİN İYİ BİR TEST OLACAK

Eczacıbaşı derbilerinin her zaman zorlu geçtiğini ifade eden VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Elbette çok zor bir maç olacak. Eczacıbaşı'nın kondisyon durumu şu anda iyi ve son maçlarında başarılı bir oyun sergiliyorlar. Uzun zamandır takım olarak zorlu maçlara çıkmıyoruz, zor mücadelelerde savaşmıyoruz. Bizim için güzel bir mücadele ve test olacak. Zorlu maçlar oynamayı özledik" dedi.

GÜRKAYNAK: ECZACIBAŞI MAÇLARI ÖNEMLİDİR

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise, "Şampiyonlar Ligi'ni iyi bir şekilde geçtik. Üç önemli galibiyet elde ettik. Eczacıbaşı maçı öncesi bizim için iyi bir hazırlık olduğunu düşünüyorum. Eczacıbaşı'yla her zaman önemi yüksek, tempolu maçlar oynuyoruz. Bu maç da onlardan biri olacak. Ligdeki sıralamamız için önemli bir maça çıkacağız. Bu maça da en iyi şekilde hazırlandık" diye konuştu.

OGNJENOVİC: POLONYA'DA ÇOK İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK

VakıfBank'ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic de, "Polonya'da iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Oynadığımız üç maçı da oyun tarzımızı geliştirmek için değerlendirdik. Daha fazla kombinasyonla ve daha hızlı oynadık. Gerçekten iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Herkesin maksimumunu ortaya koyduğunu ve konsantre olduğunu düşünüyorum. Şimdi Eczacıbaşı maçına odaklandık. Önümüzde Eczacıbaşı ve Fenerbahçe gibi zorlu maçlar, kupa maçları ve çeyrek finaller var. Bu maçlar için hazırlanıyoruz. Sultanlar Ligi'ndeki liderliğimizi sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilirProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilir
Avustralya Açık planlanan takvimde başlayacakAvustralya Açık planlanan takvimde başlayacak
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Maç bitti, ortalık karıştı!

Maç bitti, ortalık karıştı!

Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü!

Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü!

Terim'den derbi sonrası sert sözler

Terim'den derbi sonrası sert sözler

Fenerbahçe'ye büyük şok! Rıdvan Dilmen açıkladı

Fenerbahçe'ye büyük şok! Rıdvan Dilmen açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

'Sokaktan 11 kişi toplasak yine yeneriz'

'Sokaktan 11 kişi toplasak yine yeneriz'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

F.Bahçe'de Gustavo depremi

F.Bahçe'de Gustavo depremi

''1 puanı aldın da ne oldu? Kalecimiz bile terlemedi''

''1 puanı aldın da ne oldu? Kalecimiz bile terlemedi''

Cimbom Boupendza için teklif yapmış

Cimbom Boupendza için teklif yapmış

Diğer Haberler

Guidetti: Zorlu maç oynamayı özledik

Guidetti: Zorlu maç oynamayı özledik

Eski şampiyon boksör Leon Spinks hayatını kaybetti

Leon Spinks hayatını kaybetti

Beşiktaş 2 - Galatasaray 0: Yılın ilk derbisinde üç puan siyah beyazlıların

Beşiktaş 2 - Galatasaray 0: Yılın ilk derbisinde üç puan siyah beyazlıların

UFC kızı Lindsey Pelas, Instagram'a savaş ilan etti!

Çıplak pozları olay oldu!

Şampiyonlar Ligi finali: Marsilya'da polis yarın için konan PSG forması giyme yasağını kaldırdı

Şampiyonlar Ligi finali: Marsilya'da polis yarın için konan PSG forması giyme yasağını kaldırdı

Avustralya Açık planlanan takvimde başlayacak

Avustralya Açık planlanan takvimde başlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.