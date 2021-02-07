Guidetti: Zorlu maç oynamayı özledik

Ligin ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen sarı-siyahlılarda Başantrenör Giovanni Guidetti, "Elbette çok zor bir maç olacak. Eczacıbaşı'nın kondisyon durumu şu anda iyi ve son maçlarda başarılı bir oyun sergiliyorlar. Uzun zamandır takım olarak zorlu maçlara çıkmıyoruz, zor mücadelelerde savaşmıyoruz. Bizim için güzel bir mücadele ve test olacak. Zorlu maçlar oynamayı özledik" dedi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından tescil edilen 2019-2020 Sultanlar Ligi'ni 63 puanla lider bitiren son iki sezonun şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftasında yarın saat 20.00'de Eczacıbaşı VitrA'yı VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek. 25 maçta aldığı 24 galibiyetle zirvede yer alan sarı-siyahlılar, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmeyi başarmıştı.

GUİDETTİ: BİZİM İÇİN İYİ BİR TEST OLACAK

Eczacıbaşı derbilerinin her zaman zorlu geçtiğini ifade eden VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Elbette çok zor bir maç olacak. Eczacıbaşı'nın kondisyon durumu şu anda iyi ve son maçlarında başarılı bir oyun sergiliyorlar. Uzun zamandır takım olarak zorlu maçlara çıkmıyoruz, zor mücadelelerde savaşmıyoruz. Bizim için güzel bir mücadele ve test olacak. Zorlu maçlar oynamayı özledik" dedi.