Guilherme Göztepe’de

Trabzonspor’dan ayrılan Brezilyalı oyuncu Guilherme, Göztepe ile resmi sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı ekip, Alvarenga’dan Brezilyalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiraladı.

2018-2019 sezonunda Yeni Malatyaspor’a transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan 29 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonu devre arasında ise Trabzonspor forması ile mücadele etmişti. (İHA)

