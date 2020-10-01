Guilherme Göztepe’de

Trabzonspor’dan ayrılan Brezilyalı oyuncu Guilherme, Göztepe ile resmi sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı ekip, Alvarenga’dan Brezilyalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiraladı.
2018-2019 sezonunda Yeni Malatyaspor’a transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan 29 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonu devre arasında ise Trabzonspor forması ile mücadele etmişti. (İHA)
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