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Guilherme Göztepe’de

GÖZTEPE HABERLERİ  | 01.10.2020 16:46 | Son Güncelleme

Göztepe, son olarak Trabzonspor’da forma giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme’yi 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Guilherme Göztepe’de

Trabzonspor’dan ayrılan Brezilyalı oyuncu Guilherme, Göztepe ile resmi sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı ekip, Alvarenga’dan Brezilyalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiraladı.

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2018-2019 sezonunda Yeni Malatyaspor’a transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan 29 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonu devre arasında ise Trabzonspor forması ile mücadele etmişti. (İHA)

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