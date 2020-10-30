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Guillermo Barros Schelotto dönemi bitti

FUTBOL HABERLERİ  | 30.10.2020 13:46 | Son Güncelleme

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'de teknik direktör Guillermo Barros Schelotto ile yollar ayrıldı.

Guillermo Barros Schelotto dönemi bitti

Los Angeles Galaxy Kulübü, 47 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı Guillermo Barros Schelotto'nun görevine son verildiğini duyurdu.

Takımı sezon sonuna kadar yardımcı antrenör Dominic Kinnear'ın yöneteceği belirtildi. Ülkesinde Lanus ve Boca Juniors ile İtalya'da Palermo'yu çalıştıran Barros Schelotto, Ocak 2019'da Los Angeles Galaxy'nin başına geçmişti.

Barros Schelotto yönetimindeki Los Angeles Galaxy, Batı Konferansı'nda 19 maçta elde ettiği 18 puanla son sırada yer aldı.

(AA)

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