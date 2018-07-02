Guillermo Ochoa, Dünya Kupası tarihine geçti

Meksika'nın 32 yaşındaki kalecisi Guillermo Ochoa, Brezilya ile oynanan Dünya Kupası son 16 turu maçında 25 kurtarış yaparak tarihe geçti.

Ochoa, 2014 Dünya Kupası'ndan sonra 2018 Dünya Kupası'nda da etkileyici bir performans sergiledi ve turnuvada bir maçta en fazla kurtarış yapan ikinci kaleci oldu. 25 kurtarış yapan kaleci bu performansı turnuvanın son 16 turu aşamasında yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bir Dünya Kupası maçında şimdiye kadar en çok kurtarış yapan kaleci ise 2014'teki turnuvada ABD file bekçisi Tim Howard olmuştu. (27 kurtarış)



