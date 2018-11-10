SPOR

Guingamp 2 - 4 Lyon

FRANSA HABERLERİ  | 10.11.2018 21:47 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Lyon deplasmanda Guingamp karşısında Memphis Depay'ın 2 gol, 2 asistle yıldızlaştığı karşılaşmada 4-2 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Guingamp 2 - 4 Lyon

Karşılaşmanın ilk yarısının 21. dakikasında Marcus Thuram'ın golüyle öne geçen Guingamp devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarıda ise tam bir Memhis Depay rüzgarı esti. 62. dakikada Houssem Aouar'ın golünde asisti yapan Depay, 66 ve 73'te iki gol atarak skoru 3-1'e getirdi.

Penaltı kazanan Guingamp'da 79. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle farkı 1'e indirdi: 3-2.

Lyon 83. dakikada maçın yıldızı Depay bir kez daha sahneye çıktı. Sağ kanattan top içeriye çeviren Depay'ın pasında Cornet ağları buldu ve skoru 4-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lyon 4-2 kazandı.

Bu sonuçla Lyon puanını 24'e yükseltirken, Guingamp 7 puanda kaldı.


PARTNERTürkiye güzeli Çin'e uçtu!Türkiye güzeli Çin'e uçtu!
Neymar'ın sözleşmesinde çok ilginç maddelerNeymar'ın sözleşmesinde çok ilginç maddeler
Football Leaks'e göre Mbappe PSG'den 50 milyon euro maaş talep etti!Football Leaks'e göre Mbappe PSG'den 50 milyon euro maaş talep etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Guingamp Lyon memphis depay

En Çok Okunan Haberler

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Fenerbahçe'de devre arasına kadar Erwin Koeman ile devam edilecek

Fenerbahçe'de devre arasına kadar Erwin Koeman ile devam edilecek

Belhanda'nın oğlu Muhammed sosyal medyayı salladı

Belhanda'nın oğlu Muhammed sosyal medyayı salladı

Arda Turan'a Konya'dan sonra Rize'de de ıslıklı tepki!

Arda Turan'a Konya'dan sonra Rize'de de ıslıklı tepki!

Çaykur Rizespor 1 - 2 Medipol Başakşehir

Çaykur Rizespor 1 - 2 Medipol Başakşehir

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Guingamp 2 - 4 Lyon

Guingamp 2 - 4 Lyon

Neymar'ın sözleşmesinde çok ilginç maddeler

Neymar'ın sözleşmesinde çok ilginç maddeler

Football Leaks'e göre Mbappe PSG'den 50 milyon euro maaş talep etti!

Football Leaks'e göre Mbappe PSG'den 50 milyon euro maaş talep etti!

Anelka geri döndü! Yeni görevi şaşırttı

Anelka geri döndü! Yeni görevi şaşırttı

PSG, Galatasaray gibi CAS'a başvurdu

PSG, Galatasaray gibi CAS'a başvurdu

Marco Verratti'ye alkol cezası

Marco Verratti'ye alkol cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.