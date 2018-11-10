Guingamp 2 - 4 Lyon

Karşılaşmanın ilk yarısının 21. dakikasında Marcus Thuram'ın golüyle öne geçen Guingamp devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarıda ise tam bir Memhis Depay rüzgarı esti. 62. dakikada Houssem Aouar'ın golünde asisti yapan Depay, 66 ve 73'te iki gol atarak skoru 3-1'e getirdi.
Penaltı kazanan Guingamp'da 79. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle farkı 1'e indirdi: 3-2.
Lyon 83. dakikada maçın yıldızı Depay bir kez daha sahneye çıktı. Sağ kanattan top içeriye çeviren Depay'ın pasında Cornet ağları buldu ve skoru 4-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lyon 4-2 kazandı.
Bu sonuçla Lyon puanını 24'e yükseltirken, Guingamp 7 puanda kaldı.
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