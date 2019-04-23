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Guiza: Kariyerimin en iyi yılları Getafe ve Mallorca'da geçti

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 23.04.2019 21:24 | Son Güncelleme

Kariyerini İspanya 3. Lig takımlarından Atletico Sanluqueno'da geçiren Fenerbahçe'nin eski forveti Daniel Guiza, kariyerini değerlendirdi. Guiza, en iyi yıllarını Getafe ve Mallorca'da geçirdiğini söylerken, futbolda yaptığı hiçbir şeyden pişman olmadığını söyledi.

Guiza: Kariyerimin en iyi yılları Getafe ve Mallorca'da geçti

38 yaşına gelmesine rağmen futbol kariyerini İspanya 3. Lig ekibi Atletico Sanluqueno'da sürdüren Fenerbahçe'nin eski forveti Daniel Guiza, İspanyol Marca gazetesine röportaj verdi.

Emeklilik hakkında konuşan tecrübeli futbolcu, ''Az zamanım kaldı ama futbol oynamaktan çok keyif alıyorum. Tüm hayatımı futbol kazandırdı. Bu kadar çok sevdiğim için devam ediyorum. Sezon bitince hala devam edebilecek miyim bakacağım.'' sözlerini kullandı.

''EN İYİSİ MALLORCA VE GETAFE...''

Kariyerinin altın yılları hakkında konuşan Guiza, ''En iyi yıllarım Mallorca ve Getafe'de geçmişti. Harika takım arkadaşları ile kazanmaya aç takımlardır. La Liga'da 20 gol atmak çok zordur. Arango ve Borja Valero gibi oyuncular, sizi kaleci ile karşı karşıya bırakınca işler kolaylaşıyordu.'' dedi.

''DAHA NE İSTEYEBİLİRİM Kİ?''

Tercihlerinden dolayı pişman olmadığını da söyleyen İspanyol futbolcu, ''Futbolda yaptığım en iyi şey neydi? Para kazanmak. Şakaydı. Avrupa Şampiyonası için İspanya Milli Takımı'na çağrılmaktı. Hiç unutamayacağım anlardı. Yaptığım hiçbir şeyden dolayı da pişman değilim. Yaptığım tüm şeylere ben karar verdim ve keyif aldım. Başka şeyler seçseydiniz neler olacağını bilemezsiniz, o yüzden düşünmüyorum. Yapmaktan zevk aldığım işi yapıyorum. Dünyanın en iyi kadını ve en iyi ailesine sahibim. Daha ne isteyebilirim ki?'' şeklinde konuştu.

(Sporx)

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daniel güiza Fenerbahçe mallorca Atletico Sanluqueno

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