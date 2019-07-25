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Gül Gölge; Elif Gönlüm'e ateş püskürdü

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.07.2019 09:14 | Son Güncelleme

Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm'e, manken ve sunucu Gül Gölge'yi özel dedektifle izletmekten dava açılmıştı. Manken ve sunucu Gül Gölge, sosyal medya hesabından Elif Gönlüm'e açılan dava hakkında açıklama yaptı.

Gül Gölge; Elif Gönlüm'e ateş püskürdü

Eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm’ün eşi Elif Gönlüm’e, manken ve sunucu Gül Gölge’yi özel dedektifle izletmekten dava açıldı. Elif Gönlüm hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ ve ‘özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ suçundan 9 buçuk yıla kadar hapis cezası istendi.

Elif Gönlüm’ün telefon rehberinde ‘Revenge'(İntikam) olarak kayıtlı bulunan özel dedektif Nuri Keske hakkında ise ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Elif Gönlüm bir dönem yakın arkadaşı olan manken ve sunucu Gül Gölge’yi tehdit etmek suçundan da ceza almıştı.

GÜL GÖLGE’DEN REVENGE AÇIKLAMASI

Gül Gölge, sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir paylaşımla duygularını ifade etti.

İşte Gölge’nin davayla ilgili o satırları:

“Sana attığım mesajda (kayıtlarda bu da var), bu oyunlarına son ver ben sana benzemem gözümün gördüğü hiçbir şeyden de korkmam diye yazıp ertesi gün seni mahkemeye vermem gibi (2015, iki sene dayandım yaptıklarınıza) keşke sen de olması gerektiği gibi davranabilseydin. Sana hep söyledim, beni tehdit etme ne yapacaksan yap dedim. Tehditlerin de mühim değildi ama adam gibi davranıp kirli oyunlar oynamayıp yapman gereken ne ise onu yapsaydın şimdi bu halde olmazdın. Ben baş ederdim ama şahsiyetime, onuruma, aileme dil uzatılınca beni değil senin tehditlerin, cihan gelse tutamaz. Bana olan gizli hayranlığın da bu yüzden… (biraz gerçeklerle yüzleşmen lazım.) Şimdi oturun düşünün değer miydi diye? Ben sizin için parmağımı kıpırdatmam mesela. İki evladını düşünerek umuyorum ki alacağın ceza bu hayat dersinden ibaret olsun.

Söyleyecek daha çok şey var ama şimdi değil. Belki ileride kitap yazar paylaşırım. Eğer bugün hala anlayamadıysan nasıl patolojik ve hastalıklı bir ruha sahip olduğunu, o gün geldiğinde etrafındaki herkesle beraber anlayacaksın. Kasımda yine sizi geçen duruşmada, kazandığım ilk davada olduğu gibi tiyatral ve kendinizi bilmez tavırlarınızla bekliyorum. Ben yine tek olacağım.

Ayrıca REVENGE ne biliyor musunuz?

Size, ikinize, siz iki çapsız soytarıya söylüyorum; REVENGE sizin adınıza açılan kamu davası ve başsavcının isminin benim ölmüş babamın ismi olması… Münür… Benim için bu kadar… Not: İyi dilekleriyle beni uyaran cevap vermeyin davayı etkilemesin diyen herkese teşekkür ederim. Ben de bir deneyeyim dedim buradan konuşmayı. Yılların birikimi olmasına rağmen şu an bile pişman olmak üzereyim konuştuğum için buralardan ama inanın ben ilgilenmiyorum hiç sonuçlarla. Herkes alacağını aldı bu konuyla ilgili. Gördüğümüz ya da görmediğimiz biçimlerde. Gerisi boş benim için.”

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Anahtar Kelimeler:
gül gölge Elif ve Kerem Gönlüm elif gönlüm

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