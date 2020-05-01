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Gül Gölge'nin acı günü! 'En sevdiğin, ezanlar okundu şimdi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 14:31 | Son Güncelleme

Manken ve sunucu Gül Gölge'nin anneannesi yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Gül Gölge, anneannesinin ölümüyle uzun ve duygusal da bir not düştü.

Gül Gölge'nin acı günü! 'En sevdiğin, ezanlar okundu şimdi'

Anneannesini kaybeden manken ve sunucu Gül Gölge, Instagram hesabından acı haberi takipçileriyle paylaştı. Gül Gölge, anneannesiyle ilgili uzun ve duygusal bir yazı da eklerken, paylaşıma ünlü isimlerden de başsağlığı dilekleri geldi.

Gül Gölge Instagram hesabından paylaştığı mesajda, anneannesinin önceden 'çekmeden ve çektirmeden' gitmek istediğini ve onu hayatında sadece bir kez hastaneye götürdüğünü ifade etti.

Gül Gölge'nin Instagram paylaşımı şu şekilde:

unlu-sunucu-gul-golge-nin-anneannesi-hayatini-131790293749m486704905eabef9caf4b4

"En sevdiğin, ezanlar okundu şimdi. Biliyordum bu mübarek günlerde gideceğini. Sen hastaneye yattın sonra Ramazan geldi. Dedim ki tamam gidecek. Bu güzel günleri bekledi. Her şey istediğin gibi oldu bak. Çekmeden çektirmeden gideyim derdin hep. Seni hayatımda bir kez hastaneye götürdüm onda da çıkaramadım. Çocukluğum, dert ortağım, dua edenim hoşça kal. Hoşça kal canım ananem. Hoşça kal hep gülen yüzünle Gülümser kal"

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