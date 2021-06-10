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Gülay'dan üzücü haber! Yeniden kansere yakalandı

10.06.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Gülay’dan kötü haber geldi. Gülay, üçüncü kez kansere yakalandı.

Gülay'dan üzücü haber! Yeniden kansere yakalandı

Daha önce de kanserle savaşan ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Gülay’ın rahim kanseri olduğu öğrenildi.

Gülay, Bodrum’dan İstanbul’a dönerek tedavisine başladı.

GÜLAY KİMDİR?

24 Mayıs 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müzik hayatına, babası olan ünlü müzisyen ve besteci Eyüp Ercan Sezer’in bağlama ile çaldığı türkülere eşlik ederek 5 yaşında başladı ve babası tarafından eğitildi. Gülay, aynı zamanda uzun yıllar diş teknisyenliği yaptı fakat müziğe olan tutkusundan dolayı teknisyenliği 2000 yılında tamamen bırakıp, 2001 yılında Kuzey Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nde kompozisyon eğitimi almaya başladı. 2007 yılında okuduğu bölümden, birincilikle mezun oldu.

Gülay'ın, Gülay Sezer adıyla 1988'de çıkardığı arabesk albümü "Her Akşam"ı, 1995 yılında BMG Müzik'ten çıkan "Cesaretin Var mı?" ve 1997'de yine BMG'den çıkan Bir Sevi Masalı adlı pop albümleri izledi. Daha sonra BMG Müzik'ten ayrılan Gülay, albüm çalışmalarına ara vererek 1999 yılında BRT Televizyonu için "Damlalar" isimli halk müziği programını hazırlayıp sundu. 2001 yılında Kalan Müzik'ten Damlalar, 2003 yılında Damlalar 2 adlı halk müziği albümlerini ve 2005 yılının başında da Adı Yok isimli pop albümünü çıkardı. 2006 yılında Seyhan Müzik imzasıyla Dalgalar isimli halk müziği albümünü, 2011 yılında ise yine bir pop albümü olan Aşkhane'yi çıkardı. Bunun dışında İstanbul Kanatlarımın Altında adlı filmin "Aşk" adlı şarkısının sözlerini yazdı ve seslendirdi. Ayrıca Yaşama Hakkı adlı filmin aynı adı taşıyan şarkısının sözlerini yazdı ve seslendirdi. Hamam isimli film için "İstanbul Uyurken" adlı besteyi ve tüm bunların yanında birçok televizyon dizisinin jeneriklerini seslendirdi.

Gülay, Konya Selçuk Üniversitesi'nden 3 yıl boyunca müzik dalında "Yılın İletişimcileri" ödülünü, 1996 yılında "İFA Müzik Ödülü"nü, 2000 yılında Motif Halk Bilim Ödülleri'nden "Müziğe Teşvik" ödülünü, yine 2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği'nden "Yılın Programcısı" ödülünü, 2001 yılında Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nden "En İyi Halk Müziği Programı" ödülünü, 2007'de "34. Altın Kelebek En İyi Türk Kadın Solisti Ödülü"nü aldı. 15 Şubat 2015 tarihinde, müzisyen Serkan Boran ile evlenen Gülay'ın 1992 doğumlu Nilban adında bir kızı vardır.

GÜLAY SEZER ŞARKILARI

1988 - Her Akşam ("Gülay Sezer" adıyla)
1995 - Cesaretin Var mı?
1998 - Bir Sevi Masalı
2000 - Damlalar
2002 - Damlalar 2
2004 - Adı Yok
2006 - Dalgalar
2011 - Aşkhane ("Gülay Sezer" adıyla)
2013 - Damlalar 3
2016 - Gri Şarkılar
2019 - Damlalar'dan Seçmeler

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Anahtar Kelimeler:
kanser
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
allah şifa versin..geçmiş olsun
Allah şifasını versin
Boş beleş bir hayat işte kim tanıyor? Burada bile haber yaparken bir sürü yazmışlar kişiler belki anımsar diye ben şahsen cesaretin varmı aşka şarkısını yazınca hatırladım. Genede Allah şifa verin ama bu dünya boş öteki tarafa çalışmak lazım. 100 Sene sonra bugün 100 yaş üstü yaşayan istisnalar hariç kimse olmayacak bu dünyada. Onlarda bugün çocuk veya yeni dogdugu için hiç birşeyi hatırlamayacak yani tüm insanlık hiç yaşamamış kim göcücek gidicek

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