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Gülay Uygun'un son görüntüsü ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 10:10 | Son Güncelleme

Ankara'da Aleyna Çakır'ın (21) evde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un (48) dağlık alanda ölü bulunmasıyla ilgili emniyetin hazırladığı fezleke savcılığa gönderildi. Fezlekede Gülay Uygun’un ölümünden hemen önce güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de yer aldı.

Gülay Uygun'un son görüntüsü ortaya çıktı!

Aleyna Çakır, 3 Haziran'da Keçiören ilçesinde evde ölü bulundu. Çakır’ın kendini asarak yaşamına son verdiği iddia edildi. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine polis tarafından gözaltına alınan Ümitcan Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce televizyon programına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu. Uygun'un annesi Gülay Uygun, 17 Eylül akşamı, Ankara Keçiören'de bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede el yazısıyla yazılmış intihar notu bulundu. Savcılığın yaptığı ilk incelemede kadının başının sağ tarafından vurulduğu tespit edildi.

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SON GÖRÜNTÜLERİ FEZLEKEDE YER ALDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla olayı araştıran polisin hazırladığı fezleke, dosyaya girdi. Fezlekede yer alan güvenlik kameralarına ilişkin görüntü inceleme tutanağı, Gülay Uygun'un ölü bulunduğu alana nasıl gittiğini ortaya koydu. Fezlekede yer alan görüntü inceleme tutanağına göre, Uygun evinden çıktıktan sonra saat 08.58’de Aleybey Sokak’ta bir iş yerinin kameralarına yansıdı. Uygun, saat 08.59’da ise Sanatoryum Caddesi’nde başka bir kameranın açısına girdi. Elinde beyaz renkli bir poşet bulunan Uygun, caddede bir süre durduktan sonra kameranın açısından çıktı. Daha sonra Uygun’un başka bir kamera tarafından taksiye binerken görüntülendiği yer aldı.

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TAKSİ SÜRÜCÜSÜ: DALGINDI

Görüntülerin incelenmesinin ardından polis, plakası tespit edilen taksi şoförüne ulaştı. Fezlekede ifadesi yer alan taksi şoförü, "44-50 yaşlarında sarışın bir kadın taksiye bindi ve Bağlum son duraktaki villalara doğru sürmemi istedi. Elinde bir poşet vardı. Maskesi de çenesinin altındaydı. Arka koltukta olduğu için uyarma ihtiyacı duymadım. Aramızda başka bir konuşma geçmedi. Bağlum son durukları geçtikten sonra meskenin kalmadığı bölgeye gelince devam edip etmeyeceğimizi sordum. Bana, 'siz devam edin, geldiğimde söyleyeceğim' dedi. Yaklaşık 5 kilometre sonra durmamı söyledi. 100 lira verdi, para üstünü verdikten sonra inerek yolun karşısına geçti. Geri döndüm, aynadan baktığımda kadınında aynı istikamete yürüdüğünü gördüm. Oradaki hobi bahçelerine gittiğini düşündüm. Daha önce gördüğüm biri değildi. Yol boyunca telefon görüşmesi yapmadı. Yalnız dalgın ve boş baktığını hatırlıyorum" dedi.

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TELEFON KAYITLARI FEZLEKEDE

Uygun’un telefon incelemesi sonucu hazırlanan rapor da fezlekede yer aldı. Bu kayıtlarda Uygun’un ölmeden önceki telefon aramaları ve mesajlaşmaları yer aldı. Savcılık, bu kayıtları inceleyerek, Uygun’un o sabah kimle konuştuğunu, kimle mesajlaştığını ve cevapsız çağrıları olup olmadığını araştıracak. Öte yandan fezlekede Uygun'un WhatsApp kayıtları da yer aldı. Uygun'un üye olduğu WhatsApp gruplarının akraba grupları olduğu, kendisi tarafından oluşturulmuş bir WhatsApp grubunun bulunmadığı notu düşüldü.

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