Gülay Uygun'un son görüntüsü ortaya çıktı!

Aleyna Çakır, 3 Haziran'da Keçiören ilçesinde evde ölü bulundu. Çakır’ın kendini asarak yaşamına son verdiği iddia edildi. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine polis tarafından gözaltına alınan Ümitcan Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce televizyon programına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu. Uygun'un annesi Gülay Uygun, 17 Eylül akşamı, Ankara Keçiören'de bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede el yazısıyla yazılmış intihar notu bulundu. Savcılığın yaptığı ilk incelemede kadının başının sağ tarafından vurulduğu tespit edildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ FEZLEKEDE YER ALDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla olayı araştıran polisin hazırladığı fezleke, dosyaya girdi. Fezlekede yer alan güvenlik kameralarına ilişkin görüntü inceleme tutanağı, Gülay Uygun'un ölü bulunduğu alana nasıl gittiğini ortaya koydu. Fezlekede yer alan görüntü inceleme tutanağına göre, Uygun evinden çıktıktan sonra saat 08.58’de Aleybey Sokak’ta bir iş yerinin kameralarına yansıdı. Uygun, saat 08.59’da ise Sanatoryum Caddesi’nde başka bir kameranın açısına girdi. Elinde beyaz renkli bir poşet bulunan Uygun, caddede bir süre durduktan sonra kameranın açısından çıktı. Daha sonra Uygun’un başka bir kamera tarafından taksiye binerken görüntülendiği yer aldı.