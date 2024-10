Gülben Ergen bu defa korkuttu! Zehirlendiğini duyurdu! '72 saattir...'

Her açıklaması, her paylaşımı ve her adımı olay olan ünlü şarkıcı Gülben Ergen bu defa herkesi üzdü. Elinde serumla paylaşım yapan ünlü isim zehirlendiğini açıkladı.

Gülben Ergen evinden yaptığı paylaşıma; 'Hayatımda bu denli ağır ve zor bir zehirlenme yaşamadım. 72 saattir her gün serum alıyorum. Merak eden mesaj yollayan herkese teşekkür ederim' ifadelerini not düştü.

'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJLARI YAĞDI

Ünlü ismi sosyal medyada; 'geçmiş olsun', 'bir an önce düzelmen dileği ile' gibi birçok mesaj yağdı.

Gülben Ergen son olarak ülkemizde yaşanan hain terör saldırısının ardından 29 Ekim kutlamaların iptal edilmesine karşı çıkmış ve '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gururla onurla kutlanmalıdır' ifadelerini kullanmıştı.