Gülben Ergen: Kendimi kırbaçlamak istedim

Hafta içi her gün Bloomberg HT'de saat Aslı Şafak'ın sunduğu “Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına dün akşam Gülben Ergen konuk oldu. "10 SENE ÖNCE DİNLESEM..." Ergen, programda son şarkısı İnfilak’la ilgili şunları söyledi: "Benim kalbime öyle bir tıklıyor ki bu şarkı. O kadar benim için itibar, prestij. İnfilak müzik yolculuğum için çok değerli. Kendi yolculuğum için, yaşamda söyleyemediklerim için çok değerli. Sürekli gülen bir Gülben vardı. Daha ne istediğini bilen, ben burada olmayacağımı daha net koyabilen bir ben çıktı. İnfilak buna çok uygun bir şarkı. İçerisinde kavgası olan hoyrat bir şarkı. 10 sene önce İnfilak'ı dinlesem bu bana göre değil başka ne şarkı var derdim. Kıymet bilmek gereken bir şarkı benim için." "KENDİMİ KIRBAÇLAMAK İSTEDİM" Aslı Şafak'ın "Hepimizin tuzakları oluyor. Zamanla bu tuzaklara düştüğünüz oldu mu?" sorusuna Ergen, şöyle yanıt verdi: "Hem de nasıl. İnsan kendi seçmeden yaşamazki zaten. Bile bile kör kör parmağım gözüne yaptığım yanlışlar oldu. İnanamıyorum kendime. İnsan kendi kendini kırbaçlamak ve tokatlamak ister mi? Kendinden yola çıkacaksın."

Ergen, sözlerine şöyle devam etti: "Aşk çok güzel bir şey. Aşk ayaklarını yerden kessin Bütün aşkın şaşkınlığına kabulüm. Mantıklı bir aşk, bir saniye bu adam bana çok uygun. Öyle bir dünya yok. Karnına ağrılar girecekse aşk aşk. Ama o aşkta işte şimdi yaşıyorum. Seninle nefes alıyorum, sende kendimi buldum. Yok öyle bir şey. Sen bir kendini bul, sen bir kendi kendine mutlu ol. Sen bir kendi kendine ayakların yere bassın. Bir de çiftin olsun. Çocuklarımın babasıyla böyle bir aşk yaşadık biz. Birbirimizi tamamladık. Tamamlama süremiz doldu ayrıldık. Halende birlikteyiz. Ne bir düşmanlık, ne bir kin. Halen de tamamlıyoruz. Anne babayız biz." "ROLÜME İNANIP GÜCÜME GÜÇ KATIYORUM" Ergen, "Dik durmalıyım mı, içten gelen bir diklik mi? Hangisi daha büyük" sorusu için de şu yanıtı verdi: "Benim güçlü bir yapım var. Ben güçlü birisiyim. Ama hayat beni güçlü rolü yaparken daha da güçlü kıldı. Güçlüsünüz, daha da güçlü dumalıyım. Hayır bana bir şey olmaz. Bir haller bir tavırlar. Onların yarısı bana ait, yarısı değil. Olmaya çalıştığım ben de bana bir şey kattı. Yalan söyleyip ona inanmak gibi bir şey bu. Şimdi o dik hali aşağıya alıp biraz mütevazılık. Dur bir dinleyeyim, bir nefes. Bir dinleyeyim bakayım belki güzel bir şey söylüyordur. Güçlü gibi görünmeye çalışırken, rolüme inanıp gücüme güç kattığımı düşünüyorum."