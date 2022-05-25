YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. GÜLBİRLİK Isparta'nın gülünü dünyaya pazarlıyor

GÜLBİRLİK Isparta'nın gülünü dünyaya pazarlıyor

25.05.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜLBİRLİK Isparta'nın gülünü dünyaya pazarlıyor

Isparta'da, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) ürünleri Rosense'nin Genel Müdürü İbrahim Işıldan, kentten yapılan 50 milyon avroluk gül ürünü ihracatının yüzde 20'sini karşıladıklarını bildirdi.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini karşılayan Isparta'da, üretimin büyük bir kısmı kentte 1998'de kurulan GÜLBİRLİK üretim tesislerinde hazırlanıyor.

Kooperatifin kozmetik sektöründe Rosense ismiyle raflarda yerini alan ürünleri, dünyanın çeşitli ülkelerinde de ilgi görüyor.

Rosense Genel Müdürü İbrahim Işıldan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ürün çeşitliliğini artırdıklarını, yeni pazarlar bulmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Ürettikleri 120'yi aşkın ürünle iç pazarda da tüketicinin tercihi olduklarını belirten Işıldan, "Isparta’nın 50 milyon avroluk gül ürünleri ihracatının yüzde 20'sini tek başımıza karşılıyoruz. İhracatımız her geçen yıl artıyor. İç pazarımızda zincir mağazaları ile çalışmaktayız. Almanya'da büyük bir depomuz var. Bu sayede Avusturya, İsviçre, Polonya, Hırvatistan, İngiltere ve Fransa gibi ülkelere ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin yanı sıra Uzak Doğu'da Çin, Japonya, Endonezya, Malezya ve Tayvan gibi ülkelerde markalı ürünlerinin satıldığını ifade eden Işıldan, şöyle konuştu:

"Tabii ki en baştaki lokomotif ürünümüz tamamen doğal olarak bu tesislerde dolumu yapılan gül suyudur. Bunun haricinde el vücut bakımı, saç bakımı, parfüm ve deodorant gibi ürünleri de tesisimizde üretmekteyiz. Yeni tip koronavirüs salgının ardından 2022 ve 2023 beklentilerimiz de arttı. Satış grafiklerimizin iyi olduğu 2018 rakamlarını yakalayacağımızı düşünüyoruz. Yaklaşık olarak 2018 yılında 10 milyon birim ambalaj satış gerçekleştirmiştik. Bunun yaklaşık yüzde 60'ı gül suyu ürünüydü. Bu en az 10 milyon kişiyi ürünümüzle buluşturduğumuz anlamına geliyor."

Işıldan, üretim tesisinde 120 kişiye istihdam olanağı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını da dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandıIsparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandıAntalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Ordu'da MAGNEFEST Gençlik ve Bahar Festivali başladıOrdu'da MAGNEFEST Gençlik ve Bahar Festivali başladı
Anahtar Kelimeler:
Isparta

Isparta Namaz Vakitleri 25 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:52
Sabah
05:34
Öğle
13:00
İkindi
16:51
Akşam
20:15
Yatsı
21:50
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Kanser tedavisinde çığır açan gelişme: İlk kez insanda denendi

Kanser tedavisinde çığır açan gelişme: İlk kez insanda denendi

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Şiddetli karın ağrısıyla gittiği hastaneden bakın ne ile döndü!

Şiddetli karın ağrısıyla gittiği hastaneden bakın ne ile döndü!

Durduğu her saniye bakteri üretiyor: Bile isteye zehir yemeyin

Durduğu her saniye bakteri üretiyor: Bile isteye zehir yemeyin

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.