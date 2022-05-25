GÜLBİRLİK Isparta'nın gülünü dünyaya pazarlıyor

Isparta'da, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) ürünleri Rosense'nin Genel Müdürü İbrahim Işıldan, kentten yapılan 50 milyon avroluk gül ürünü ihracatının yüzde 20'sini karşıladıklarını bildirdi.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini karşılayan Isparta'da, üretimin büyük bir kısmı kentte 1998'de kurulan GÜLBİRLİK üretim tesislerinde hazırlanıyor.

Kooperatifin kozmetik sektöründe Rosense ismiyle raflarda yerini alan ürünleri, dünyanın çeşitli ülkelerinde de ilgi görüyor.

Rosense Genel Müdürü İbrahim Işıldan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ürün çeşitliliğini artırdıklarını, yeni pazarlar bulmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Ürettikleri 120'yi aşkın ürünle iç pazarda da tüketicinin tercihi olduklarını belirten Işıldan, "Isparta’nın 50 milyon avroluk gül ürünleri ihracatının yüzde 20'sini tek başımıza karşılıyoruz. İhracatımız her geçen yıl artıyor. İç pazarımızda zincir mağazaları ile çalışmaktayız. Almanya'da büyük bir depomuz var. Bu sayede Avusturya, İsviçre, Polonya, Hırvatistan, İngiltere ve Fransa gibi ülkelere ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin yanı sıra Uzak Doğu'da Çin, Japonya, Endonezya, Malezya ve Tayvan gibi ülkelerde markalı ürünlerinin satıldığını ifade eden Işıldan, şöyle konuştu:

"Tabii ki en baştaki lokomotif ürünümüz tamamen doğal olarak bu tesislerde dolumu yapılan gül suyudur. Bunun haricinde el vücut bakımı, saç bakımı, parfüm ve deodorant gibi ürünleri de tesisimizde üretmekteyiz. Yeni tip koronavirüs salgının ardından 2022 ve 2023 beklentilerimiz de arttı. Satış grafiklerimizin iyi olduğu 2018 rakamlarını yakalayacağımızı düşünüyoruz. Yaklaşık olarak 2018 yılında 10 milyon birim ambalaj satış gerçekleştirmiştik. Bunun yaklaşık yüzde 60'ı gül suyu ürünüydü. Bu en az 10 milyon kişiyi ürünümüzle buluşturduğumuz anlamına geliyor."

Işıldan, üretim tesisinde 120 kişiye istihdam olanağı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını da dile getirdi.

