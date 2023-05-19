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Gülcan Arslan sütyensiz poz verdi! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

19.05.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerle tanınan Gülcan Arslan sosyal medya hesabından iddialı pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekleyen Gülcan Arslan gömleğinin önünü açarak sütyensiz poz verdi.

Gülcan Arslan sütyensiz poz verdi! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

En son 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde Engin Altan Düzyatan ile beraber rol alan Gülcan Arslan sosyal medya hesabından iddialı paylaşımlar yapıyor. Sütyen giymeyen Gülcan Arslan dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

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36 yaşındaki Gülcan Arslan pozlarına "Müsaade varsa renkleniyorum" notunu düştü. Arslan'ın pozlarına adeta beğeni ve yorum yağdı.

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Ünlü ismin pozlarını beğenenler arasında Cansu Tosun, Serra Pirinç, Müjde Uzman, Aytaç Şaşmaz ve Demet Özdemir de yer aldı.

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Fit haliyle dikkat çeken güzel oyuncu siyah transparan hırkasını sütyensiz giyerek hayranlarından beğeni toplamıştı.

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İlk olarak, 2007 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Sardunya Sokak adlı dizide rol alan Gülcan Arslan daha sonra Sınıf ve Hepimiz Birimiz İçin kadrolarında yer aldı.

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Arslan'ın rol aldığı diziler arasında Doğduğun Ev Kaderindir, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Bir Çocuk Sevdim de yer alıyor.

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