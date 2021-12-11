Gülcan Selçuk, Ekonomi Zirvesi için dolar ve eurodan elbise tasarladı

İstanbul Ekonomi Zirvesi, bu yıl 'Yeşil Ekonomi' teması ile 5'inci kez kapılarını açtı. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen etkinliğe yerli ve yabancı üst düzey isimler katıldı. Zirvede en dikkat çeken olaylardan biri de modacı Gülcan Selçuk'un tasarımı oldu.

DOLAR VE EURODAN ELBİSE YAPTI

İstanbul Ekonomi Zirvesi kapsamında düzenlenen defilede, aynı zamanda İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin İcra Kurulu üyesi de olan modacı Gülcan Selçuk'un gündeme uygun olarak sadece Dolar ve euro ile tasarladığı elbise dikkat çekti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN DE ELBİSE TASARLAMIŞTI

Tasarımları ile farklı konular üzerinde duran Selçuk, daha önce de iklim değişikliği ve geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla dönüştürülebilir atıklarla diktiği 30 elbiseyi 'İklim Değişikliği Koleksiyonu'nda toplamıştı.

İstanbul Ekonomi Zirvesi, yeni yatırım fırsatlarını belirlenmesinde somut girişimlerde bulunmak ve bunların uluslararası arenada tanıtılmasına bir zemin oluşturmak misyonuyla düzenleniyor.

