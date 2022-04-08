Gülçin Ergül ağlayarak konuştu! "O arabanın içinden sağ çıkabilmem mucizeydi"

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmesinin ardından yeni yeni sosyalleşmeye başladı. Hepsi Grubu ile adını duyurduktan sonra kariyerine tek başına devam eden genç şarkıcı Gülçin Ergül, psikolojik destek alıyor. Cihangir'de görüntülenen Gülçin Ergül konuşurken zor anlar yaşadı.

Klip yönetmeni arkadaşıyla yeni bir proje üzerine konuştuklarını söyleyen Ergül, "Hayatını kaybeden erkek arkadaşıma ithafen bir şarkı yaptım. Duygularımı en saf haliyle yansıttım. Yaptığım şarkı az da olsa acımı hafifletti. Bu zor dönemde en büyük sığınağım müzik oldu" açıklamasını yaptı.

"KABULLENMESİ GERÇEKTEN ZOR"

Talihsiz kaza hakkında konuşan Ergül, "Kabullenmesi gerçekten zor. Daha yeni yeni kendime geliyorum. Yaşadığım travmayı atlatmaya çalışıyorum. O arabanın içinden sağ çıkabilmem mucizeydi" dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu.

Gülçin Ergül, bir süredir 6 yıllık arkadaşı iş insanı Erdal Şeyda Lafçı ile birlikteydi. İkili ilişkisini 2021 mayıs ayında sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımla duyurmuştu. Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, geçtiğimiz aralık ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. (SnobMagazin)

