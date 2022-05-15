Güldür Güldür Bakan Nebati'yi oynayan Aziz Aslan kimdir? Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan kaç yaşında, aslen nereli?

Güldür Güldür programında yayınlanan ve Bakan Nebati'yi konu alan skeçte, Nebati'yi kimin canlandırdığı sorgulanmaya başlandı. Kadrosunda pek çok tanınmış ismin yer aldığı programda, Bakan Nebati'yi Güldür Güldür'ün Fikri'si yani Aziz Aslan canlandırdı. Peki Aziz Aslan kimdir, aslen nereli?

GÜLDÜR GÜLDÜR BAKAN NEBATİ'Yİ OYNAYAN AZİZ ASLAN KİMDİR?

7 Mayıs 1981 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Aziz Aslan, orta öğretim eğitimini Çatalca Lisesi’nde tamamlamıştır. Yüksek öğretim eğitimine Ankara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile devam eden Aslan, okulundan başarıyla mezun olmuştur.

Ardından eğitimine devam etme kararı almış olan isim, oyunculuğa ilgisi üzerine Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır. Okulunun yanında kendisini geliştirmek amacıyla Çağdaş Drama Derneği ile Zeytinburnu Belediyesi’nde yaratıcı drama ve tiyatro dersleri eğitimi almıştır. 2000 yılında Tiyatro Yol ile Tiyatro Bahane’de hem oyuncu hem de yaratıcı drama eğitmeni olarak çalışan başarılı oyuncu, çok sayıda oyunda da sahne almıştır. Ayrıca Kılçık Çocuk Tiyatrosu’nda da oyunculuk ve organizasyon sorumlusu görevinde yer almaktadır.

Aziz Aslan, çocuklara özel olarak oyun ve televizyon programları için skeç kaleme almıştır ve oyuncu Eyvah Eyvah 3, Olur Olur, Dedemin Fişi gibi yapımlarda da yer almıştır. Ünlü oyuncu şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Güldür Güldür’ adlı program ile izleyici karşısına geçmektedir.

Aziz Aslan, Boğa burcudur ve 1.84 metre boya ve 74 kiloya sahiptir.

AZİZ ASLAN'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

Dedemin Fişi (Şinasi, 2016)

Olur Olur! (Aziz, 2014)

Eyyvah Eyvah 3 (2014)

AZİZ ASLAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

Analı Oğullu (Rıza, 2014)

BKM Güldür Güldür (Fikri Tarhanacı, 2013)

AZİZ ASLAN'IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Güldür Güldür Show / Fikri Tarhanacı - 2013

Düğünde Panik - Tiyatro Kılçık – 2011

Almanya'dan Falım Geldi - Tiyatro Bizden - 2011

Düğünde Panik / Oyuncu Mutsuz Korkuluk,

Oyun İçinde Oyun,

Ellerin Dili

Size Oyun Oynanıyor,

Onun Saltanatı,

Sakin Olamıyoruz,

Malikanede Bayram,

Bu da Cin Ali



