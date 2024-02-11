Güldür Güldür'deki gazi skecine dair Ali Sunal açıklama yaptı! "Bu yanlış doğrumuz gibi yansıtılınca..."

Güldür Güldür Show'da yayınlanan bir skeç tepki görmüştü. Tepkilerin odağındaki skeçte, bir gaziye yönelik "Tamam en gazi sensin. Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözleri kullanılmıştı.

Bu sözlerden sonra programa tepki yağarken RTÜK de inceleme başlattığını duyurmuştu. Ali Sunal Güldür Güldür son bölümde tepkiler sonrası açıklama yaptı.



Ali Sunal açıklamasında "Doğruyu anlatacağız ama doğruyu anlatmak için önce yanlışı göstermemiz lazım. Bugüne kadar Güldür Güldür Show her zaman haklının doğrunun yanında oldu, haklıyı doğruyu savundu buna böyle de devam edecek. Sosyal medyada gündem olduk, skeçte anlattığımız bir yanlış bizim doğrumuz gibi kabul edilince iş gündeme düştü ve konu tartışmaya açıldı" dedi.

Ali Sunal devamında ise şunları söyledi:

"Yanlışı anlatmadan doğruyu gösteremeyiz ama bu yanlış bizim doğrumuz gibi yansıtılınca tabii iş üzücü bir hale geldi. Bizi asıl kahreden gazilerimizin karşısına bu gündemle çıkmak... Bu ekipten kimse bir gaziye saygısızlık etmeyi bırakın düşünemeyiz bile efendim. Böyle bir konuyla gazilerimizin karşısında olduğumuz için hepsinden özür diliyoruz.





