Güldür Güldür Show'a MasterChef skeci damga vuracak! Güldür Güldür yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek ile Uğur Bilgin gibi isimlerin yer aldığı program cumartesi akşamları izleyici ile buluşacak. Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu gibi güçlü isimlerle yollarını ayıran proje, 2 Ekim Cumartesi'den itibaren yeni bölümleriyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Güldür Güldür'ün yeni sezon ilk bölümüne MasterChef skeci damga vuracak.

YENİ İSİMLER KADROYA DAHİL OLDU

Programın bu sezon kadrosunda sevilen isimler Toygan Avanoğlu ile Ayça Damgacı dahil oldu.

Komedi rolleriyle bilinen Toygan Avanoğlu, son 2 sezonda Kuzey Yıldızı isimli dizide Sefer karakterine hayat vermişti.

Seyirciyle buluşmak için gün sayan Güldür Güldür ekibinin neşeli pozlarıyla göz doldurduğu renkli afiş de seyircinin beğenisine sunuldu.





Güldür Güldür Show yeni sezon kadrosunda yer oyuncular ise şöyle:

Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Asiye Dinçsoy, Ayça Damgacı, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Deniz Hiracan, Doğa Rutkay, Giray Altınok, İrem Helvacıoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Ozan Varol, Özgün Aydın, Toygan Ayvanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter.

ÜNLÜ İSİMLER VEDA ETMİŞTİ

Ecem Erkek, Murat Akkoyunlu, Çağlar Çorumlu gibi güçlü isimleri kaybeden Güldür Güldür Show'un yeni sezonda reytinglerde nasıl sonuç alacağı ise merak ediliyor.

