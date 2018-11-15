MAGAZİN

Güldür Güldür Show önemli bir transferle başlıyor!

DİZİ HABERLERİ  | 15.11.2018 09:35 | Son Güncelleme

Ali Sunal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Güldür Güldür'ün çekimlerinin başladığını duyurdu. Programla ilgili diğer bir sürpriz de kadroya dahil olan yeni isim...

Güldür Güldür Show önemli bir transferle başlıyor!

Yeni kadrosu merak konusu olan programa bu sezon sürpriz bir isim transfer oldu. Müzisyenliğinin yanı sıra oyuncu kimliğiyle de adından söz ettiren Emre Altuğ, ‘Güldür Güldür Show’ programının ekibine dahil oldu.

Usta tiyatrocu Yücel Erten’in sahneye uyarladığı ‘Azizname’ isimli tiyatro oyununa da devam eden Altuğ, son yıllarda peş peşe çektiği sinema filmleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. ‘Eyvah Düşüyorum’ yarışmasını sunan Onur Buldu’nun da yine ekibinde yer alacağı ‘Güldür Güldür Show’un çekimlerinin ay sonunda başlaması planlanıyor.


PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
'Bu saatten sonra ekranda öpüşseler bile...''Bu saatten sonra ekranda öpüşseler bile...'
Ufak Tefek Cinayetler'de şok final! Ortaya çıktı!Ufak Tefek Cinayetler'de şok final! Ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güldür güldür show yeni transfer Emre Altuğ

En Çok Okunan Haberler

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Hazreti İsa'nın 1500 yıllık resmi bulundu!

Hazreti İsa'nın 1500 yıllık resmi bulundu!

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

Yerel seçimde yeni ittifak! CHP, İYİ Parti'den sonra Saadet Partisi'yle görüşecek

Yerel seçimde yeni ittifak! CHP, İYİ Parti'den sonra Saadet Partisi'yle görüşecek

Sağlıkta yeni dönem başlıyor! 'Sağlıkta Şiddet Yasası' Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

Sağlıkta yeni dönem başlıyor! 'Sağlıkta Şiddet Yasası' Meclis Genel Kurulunda kabul edildi

Meteroroloji'den peş peşe kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı (15 Kasım hava durumu)

Meteroroloji'den peş peşe kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı (15 Kasım hava durumu)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RTÜK'ten sevilen dizilere ceza yağdı!

RTÜK'ten sevilen dizilere ceza yağdı!

Yasak Elma'da kriz! Şevval Sam ve Talat Bulut öpüşseler bile...

Yasak Elma'da kriz! Şevval Sam ve Talat Bulut öpüşseler bile...

Ufak Tefek Cinayetler'de Kerim'den Oya'ya büyük şok! Arzu'nun katili Oya mı? Ufak Tefek Cinayetler 42. yeni bölüm fragmanı izle!

Ufak Tefek Cinayetler'de Kerim'den Oya'ya büyük şok! Arzu'nun katili Oya mı? Ufak Tefek Cinayetler 42. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Sarp ve Bahar'ın duygusal kavuşma sahnesi! Kadın dizisi 40. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Sarp ve Bahar'ın duygusal kavuşma sahnesi! Kadın dizisi 40. yeni bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas, Tipi'yi vuracak mı? Tipi öldü mü? EDHO 115. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas, Tipi'yi vuracak mı? Tipi öldü mü? EDHO 115. son bölüm final sahnesi izle

Game of Thrones 8. final sezonu ne zaman başlıyor? Merakla beklenen yayın tarihi açıklandı

Game of Thrones 8. final sezonu ne zaman başlıyor? Merakla beklenen yayın tarihi açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.