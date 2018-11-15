Güldür Güldür Show önemli bir transferle başlıyor!

Yeni kadrosu merak konusu olan programa bu sezon sürpriz bir isim transfer oldu. Müzisyenliğinin yanı sıra oyuncu kimliğiyle de adından söz ettiren Emre Altuğ, ‘Güldür Güldür Show’ programının ekibine dahil oldu.

Usta tiyatrocu Yücel Erten’in sahneye uyarladığı ‘Azizname’ isimli tiyatro oyununa da devam eden Altuğ, son yıllarda peş peşe çektiği sinema filmleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. ‘Eyvah Düşüyorum’ yarışmasını sunan Onur Buldu’nun da yine ekibinde yer alacağı ‘Güldür Güldür Show’un çekimlerinin ay sonunda başlaması planlanıyor.



