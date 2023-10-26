Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet'in 100. yılına özel skeci dakikalarca alkışlandı! O görüntüler gündem oldu

BKM imzalı, Ali Sunal'ın sunduğu Güldür Güldür Show'un yeni bölümünü için Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir skeç hazırlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına sayılı günler kala, 'Güldür Güldür Show' ekibi hazırladığı özel skeç ile Cumhuriyet'in nasıl ve ne şartlarda kurulduğunun altını çizdi.

Güldür Güldür'ün 100. yıl özel skecine Hasibe Eren'in; 'Vatan için savaşırken aslanlarım ne yer ne içer orada? Pişirdim size getirdim' sözleri, Alper Kul'un askerlerin yazdığı mektupları okurken ki gözyaşları damga vurdu. Askerlerin mektuplarındaki 'Sevgili oğlum Hasan... Çok isterdim senin büyüdüğünü görmek...' sözleri herkesi duygulandırdı.

Skecin sonunda tüm ekip, tam kadro sahnedeki yerini aldı. Cumartesi günü yayınlanacak olan skecin tanıtımı sosyal medyada gündem oldu.

Güldür Güldür Show'un anlamlı skecini salonda izleyenler, gözyaşlarını tutamadı ve oyuncuları dakikalarca alkışladı.

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener, Mahir İpek, Aziz Aslan, Özgün Aydın, Açelya Topaloğlu, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Toygan Avanoğlu, Özgün Bayraktar, Ayça Koptur, Fatih Öztürk, Nazmi Sinan Mıhçı, Hasibe Özlem Eren yer alıyor.









