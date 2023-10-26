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Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet'in 100. yılına özel skeci dakikalarca alkışlandı! O görüntüler gündem oldu

26.10.2023 15:34 | Son Güncelleme:
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Cumartesi akşamlarına damga vuran Güldür Güldür Show, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir skeç hazırladı. Yeni bölüm tanıtımı olarak yayınlanan o görüntüler izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Anlamlı skeci salonda izleyenler gözyaşlarını tutamadı ve oyuncuları dakikalarca alkışladı. Güldür Güldür Show'un bu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

BKM imzalı, Ali Sunal'ın sunduğu Güldür Güldür Show'un yeni bölümünü için Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir skeç hazırlandı.

Güldür Güldür 1

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına sayılı günler kala, 'Güldür Güldür Show' ekibi hazırladığı özel skeç ile Cumhuriyet'in nasıl ve ne şartlarda kurulduğunun altını çizdi.

hasibe eren

Güldür Güldür'ün 100. yıl özel skecine Hasibe Eren'in; 'Vatan için savaşırken aslanlarım ne yer ne içer orada? Pişirdim size getirdim' sözleri, Alper Kul'un askerlerin yazdığı mektupları okurken ki gözyaşları damga vurdu. Askerlerin mektuplarındaki 'Sevgili oğlum Hasan... Çok isterdim senin büyüdüğünü görmek...' sözleri herkesi duygulandırdı.

alper kul

Skecin sonunda tüm ekip, tam kadro sahnedeki yerini aldı. Cumartesi günü yayınlanacak olan skecin tanıtımı sosyal medyada gündem oldu.

Güldür Güldür 2

Güldür Güldür Show'un anlamlı skecini salonda izleyenler, gözyaşlarını tutamadı ve oyuncuları dakikalarca alkışladı.

Güldür Güldür 3

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener, Mahir İpek, Aziz Aslan, Özgün Aydın, Açelya Topaloğlu, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Toygan Avanoğlu, Özgün Bayraktar, Ayça Koptur, Fatih Öztürk, Nazmi Sinan Mıhçı, Hasibe Özlem Eren yer alıyor.

Güldür Güldür 4

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