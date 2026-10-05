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Sevdan Bir Ateş 5. bölüm 2. fragmanı geldi: "Hüma benim kızım çıkacak!"

Reyting rekoru kıran Sevdan Bir Ateş'in 5. bölümünden yeni fragman geldi. İlk fragmanın silinmesi tepkilere yol açarken yeni fragmanda yaşananlar ise seyircinin ilgisini çekti.

Sevdan Bir Ateş 5. bölüm 2. fragmanı geldi: "Hüma benim kızım çıkacak!"
Nebahat Kübra Akalın

Sevdan Bir Ateş 4. bölümüyle ABC1 reyting kategorisinde 10+ reyting barajını aşarak rekor kırmıştı. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Sevdan Bir Ateş'in 5. bölümünden yayınlanan yeni tanıtım, yaşanacak büyük yüzleşmenin ve nefes kesen gelişmelerin sinyallerini verdi.

Ancak yeni fragman gelmeden önce ilk fragmanın silinmesi seyircinin dikkatinden kaçmadı. Seyirci bu duruma sitem ederek dizinin X hesabına tepki gösterdi.
Sevdan Bir Ateş 5. bölüm 2. fragmanı geldi: "Hüma benim kızım çıkacak!" 1

SEVDAN BİR ATEŞ 5. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda; Leyla ve Mirza karşı karşıya geliyor. Mirza, aralarında konuşulmadık hiçbir şey kalmayacağını ve her şeyi açık açık konuşacaklarını söylüyor. Mirza’nın “Bana gerçeği söyle, çöz içimdeki düğümleri” sözleriyle yaptığı ısrar karşısında gözyaşlarına boğulan Leyla’nın büyük bir ikilem yaşadığı görülürken, küçük Hüma ile ilgili saklanan gerçeği Mirza’ya itiraf edip etmeyeceği büyük bir merak konusu oluyor.

Sevdan Bir Ateş 5. bölüm 2. fragmanı geldi: "Hüma benim kızım çıkacak!" 2

Küçük Hüma üzerinden yaşanan gerilimin giderek tırmandığı tanıtımda, kızını alıkoymaya çalışanlara karşı öfke patlaması yaşayan Leyla, sınırların aşıldığını haykırıyor. Destan’ın “Git Leyla, çocuğunu da al git” sözleriyle harekete geçen Leyla, kızı Hüma’yı da yanına alarak kaçıyor.

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Sevdan Bir Ateş 5. bölüm 2. fragmanı geldi: "Hüma benim kızım çıkacak!" 3

Tanıtımın final sahnesi ise izleyenlerin nefesini kesiyor. Leyla ve Hüma’nın içinde bulunduğu aracın önü, yolda Mirza tarafından kesiliyor. Mirza aracından inip onlara doğru bakarken, Leyla ve Hüma'nın bulunduğu otomobilin sürücüsü bir anda camdan silahını çıkarıp Mirza’ya doğrultuyor.

Sevdan Bir Ateş 5. bölüm 2. fragmanı geldi: "Hüma benim kızım çıkacak!" 4

Leyla’nın “Hayır, bırak indir silahı!” çığlıkları arasında patlayan silah sesi ve ardından gelen “Mirza!” haykırışı, yeni bölüme dair heyecanı doruğa taşıyor.

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Sevdan Bir Ateş dizisi
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