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Daha 17'nin Teoman'ı köpek gibi davrandı! Ata Yaşat sosyal medyayı ikiye böldü

Daha 17'nin 19. bölümünde yaşananlar seyirciyi etkiledi. Özellikle dizide Teoman'ı canlandıran Ata Yaşat'ın köpek gibi davrandığı sahne sosyal medyada çok konuşuldu.

Daha 17'nin Teoman'ı köpek gibi davrandı! Ata Yaşat sosyal medyayı ikiye böldü

Yaz sezonunda başlayıp başarısıyla yeni sezonda da devam eden Daha 17 dizisinin son bölüüm 4 Ekim Pazar akşamı ekrana geldi.

Kanal D’nin sevilen dizisi Daha 17’de yine nefeslerin tutulduğu anlar yaşandı. Özellikle dizide Teoman karakterine hayat veren Ata Yaşat'ın köpek gibi davrandığı anları kimse beklemiyordu.

Daha 17 nin Teoman ı köpek gibi davrandı! Ata Yaşat sosyal medyayı ikiye böldü 1

Sosyal medya platformu X'te konuşulan bu sahneler defalarca kez paylaşıldı. Sosyal medyada bu sahnelere şu yorumlar yapıldı:

  • "Ata Yaşat öyle bir oynuyor ki bu nasıl duygu geçişi böyle arkadaş. Adam köpekle köpek olup havladı"
  • "Cidden Ata Yaşat, Teoman’ı çok güzel oynuyor. Teoman’ın tuhaflıklarını vs bizlere güzel yansıtıyor."
  • "Rol için elinden geleni yapması inanılmaz"
  • "Adam muazzam oynamış diyecek bir şey yok".
    Daha 17 nin Teoman ı köpek gibi davrandı! Ata Yaşat sosyal medyayı ikiye böldü 2

TEPKİLER DE PEŞ PEŞE GELDİ

Ancak bu sahneyi eleştirenler de vardı. Senaryoyı eleştirenler "Çok cringe buldum", "Bu sahnenin amacı ne", "Rahatsız etti bu sahne beni", "İzleyemedim çocuk iyi ama", "Saçmalamışlar yine", "Senaristler ne yaşıyor" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Daha 17 dizisi
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