Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı

Yapımcılığını BKM’in üstlendiği Güldür Güldür Show yeni bölümleriyle herkesi kahkahaya boğmaya hazırlanıyor. Güldür Güldür Show yeni sezon öncesi hiç yayınlanmamış, yepyeni üç bölümünün ilkiyle ekranlarınıza geliyor.

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle 1 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlayacak. Programın yeni sezon çekimleri de önümüzdeki haftalarda başlayacak.

YENİ SEZONDA KİMLER KATILDI?

Güldür Güldür Show'un yeni sezonuna üç isim katıldı. Ünlü şarkıcı Emre Altuğ kadroya katılan ilk isim oldu. Ünlü oyuncular Sinan Çalışkanoğlu ile Açelya Topaloğlu da fenomen programın yeni oyuncuları arasında yerini aldı.







