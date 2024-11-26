Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu "Biraz da bu yüzden gitmek istedim" diyerek açıkladı

Bu yıl 12. sezonuyla seyircisinin karşısına çıkan Güldür Güldür'e geri dönenler olmuştu. Ayrılıklarıyla programın izleyicilerini bir hayli üzen Onur Buldu ve Ecem Erkek ekibe yeniden katılmıştı.

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu Ceyda Düvenci'ye konuk oldu. "Biraz da bu yüzden gitmek istedim" diyen Buldu samimi bir itirafta bulundu.

Onur Buldu açıklamasında "Ayrıldığımda ziyarete de gittim 12 yıl dile kolay! Bütün duygular beraber yaşandı, evlendik çocuk yaptık! Çok güzeldi, bazen yeni projede bunda zorlanıyorum. Nasıl oynar, o nasıl oynar!" diyerek şunları söyledi:

"ÇOK GÜVENLİ BİR ALAN"

"Çok güvenli bir alan işte bu biraz da bu yüzden gitmek istedim diğer dünyayı da deneyimleyebilmek için orası çok konforlu. Çok güvenli ve steril."



Onur Buldu açıklamasında "Bir ayrı eve çıktım" dedikten sonra "Her şey o kadar bıraktığım yerden devam ediyor ki bütün ilişkiler. Nasıl bıraktıysam öyle devam ediyor. Öyle devam etmediği noktada bence sorun olur" ifadelerini kullandı.