'Maymun ısırığı' iddiaları gündem olmuştu! Ece İrtem neden öldü? Ön otopsi raporu çıktı

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karateriyle ünlenen Ece İrtem'in ölümü tüm sevenleri ve sanat camiasını yasa boğmuştu. İrtem, İstanbul Kadıköy'deki evinde 15 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

ÖN OTOPSİ SONUCU BELLİ OLDU

İrtem'in ön otopsi raporu çıktı.

İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili pek çok haber basına yansımıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön rapor çıktı. İlk değerlendirmede, 35 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.

"MAYMUN ISIRIĞI" İDDİASI

Avukat Uğur Gökkoyun tarafından soruşturma dosyasına sunulan dilekçede, Ece İrtem'in kısa süre önce yaptığı Tayland seyahati sırasında maymun saldırısına uğramış olabileceği iddiasına yer verildi. Bu iddianın da soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi.

Öte yandan, kamuoyunda gündeme gelen kan zehirlenmesi (sepsis) ihtimalinin de araştırıldığı kaydedildi. Adli makamların, İrtem'in kollarındaki yara izlerine ilişkin incelemelerini sürdürdüğü, söz konusu bulguların ölümle bağlantısının olup olmadığının adli tıp raporlarıyla ortaya konulacağı belirtildi.

NİHAİ RAPORLA KESİNLEŞECEK

Yetkililer, ön rapordaki değerlendirmelerin kesin sonuç niteliği taşımadığını vurgulayarak, ölüm nedeninin otopsi bulguları, laboratuvar analizleri ve diğer adli incelemelerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak nihai raporla kesinleşeceğini vurguladı.