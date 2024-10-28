Güldür Güldür'e geri döndü! Onur Buldu'nun eşi güzelliğiyle büyüledi

'Güldür Güldür Show'a Onur Buldu ve Ecem Erkek yeniden dâhil oldu.

Onur Buldu, 'Güldür Güldür Show'un afişini paylaşarak esprili bir şekilde; "Canlarım şöyle bir kişilik yer açsak. Sığarım araya çok sıkıştırmayın kendinizi" demişti. Yeni sezonu başlayan Güldür Güldür'e dönen Onur Buldu özel hayatıyla da merak ediliyor.

Onur Buldu, 2020'de öğretmen Duygu Kozoğlu ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Çift, kızları Masal'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanan çift "Nazardan çok korkuyoruz. Masal'ı çekmezseniz çok mutlu olurum" diyerek dikkat çekmişti.

Onur Buldu özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren bir isim. Onur Buldu zaman zaman kızı ve eşi Duygu Koz ile pozlarını paylaşıyor.



Duygu Koz'un güzelliğine ise yorumlar yağıyor. Onur Buldu'nun paylaşımlarına "Eşiniz çok güzel" yorumları geliyor.