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Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’dan şaşırtan yatak odası paylaşımı

03.11.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür adlı programda canlandırdığı Mehtap karakteriyle hayran kitlesini ikiye katlayan Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla çok konuşuldu. Yatak odasından iddialı bir pozunu paylaşan Meltem Yılmazkaya’nın fotoğrafına binlerce beğeni geldi.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’dan şaşırtan yatak odası paylaşımı

Aile Saadeti, Dedemin Fişi ve Cici Babam gibi filmlerde rol alan en çok Güldür Güldür programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle hafızalara kazınan Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabından görenleri şaşırtan bir poza imza attı.

lkuytr

Meltem Yılmazkaya, Instagram hesabından yatak odasında verdiği bir pozunu paylaştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan başarılı oyuncunun beyaz gömlek ve mini şortuyla yatağın üzerinde verdiği pozu kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı. Meltem Yılmazkaya, sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği fotoğrafını, “sırada ne var?” notuyla paylaştı. Meltem Yılmazkaya’nın yorumları sınırlandırması gözlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür Meltem Yılmazkaya
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