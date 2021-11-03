Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’dan şaşırtan yatak odası paylaşımı

Aile Saadeti, Dedemin Fişi ve Cici Babam gibi filmlerde rol alan en çok Güldür Güldür programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle hafızalara kazınan Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabından görenleri şaşırtan bir poza imza attı.

Meltem Yılmazkaya, Instagram hesabından yatak odasında verdiği bir pozunu paylaştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan başarılı oyuncunun beyaz gömlek ve mini şortuyla yatağın üzerinde verdiği pozu kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı. Meltem Yılmazkaya, sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği fotoğrafını, “sırada ne var?” notuyla paylaştı. Meltem Yılmazkaya’nın yorumları sınırlandırması gözlerden kaçmadı.

