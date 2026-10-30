Nefise Karatay'ın başına gelmeyen kalmadı! Duş kabini suratına patladı

Survivor yarışmasıyla tanınan Nefise Karatay, yarışma sonrası özel hayatı ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde hastanelik olan Karatay, dün de evinde talihsiz bir kaza yaşadı.

HASTANELİK OLMUŞTU

Survivor 2023 şampiyonu Karatay, geçtiğimiz günlerde hastanelik olmuştu. Karatay, karın ağrısı, kusma ve yüksek ateş şikâyetleriyle hastaneye gitmişti.

"ZOR BİR SÜREÇ YAŞADIM"

Yaşadıklarını anlatan genç isim "4 gündür zor bir süreç yaşadım. Yeni yeni kendime geliyorum. Cuma günü şiddetli bir karın ağrısı, kusma oldu. Yerimde duramıyordum. Yemek yiyemiyordum, su bile içemiyordum. Ateşim 40’ı bulmuştu" ifadelerini kullanmıştı.

Survivor Nefise, Instagram'daki son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Karatay, evinde yaşadığı talihsiz kazayı paylaştı.

DUŞ KABİNİ SURATINA PATLADI

Büyük bir korku yaşayan Karatay, o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak "Şu son 1.5 aydır başıma gelmeyen kaldı mı düşünüyorum. Duş kabinin suratıma patlamadığı kalmıştı. Nazar diyorum" ifadelerini not düştü.