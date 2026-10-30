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Kendall Jenner'ın eski sevgilisi, Hande Erçel'i beğendi! O hamle dikkat çekti

Kendall Jenner'ın eski sevgilisi NBA yıldızı Devin Booker, Hande Erçel'in sosyal medyaki fotoğraflarını beğendi. Booker'ın bu sürpriz hamlesi sosyal medyada dikkat çekti.

Kendall Jenner'ın eski sevgilisi, Hande Erçel'i beğendi! O hamle dikkat çekti
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Erçel, bu kez takipçilerinin gözünden kaçmayan sürpriz bir etkileşimle gündeme geldi.

Kendall Jenner ın eski sevgilisi, Hande Erçel i beğendi! O hamle dikkat çekti 1

NBA'de Phoenix Suns forması giyen Devin Booker, Hande Erçel'in "Son zamanlarda öne çıkan bir şey olmadı" notuyla paylaştığı fotoğraf serisini beğendi. Booker’ın bu etkileşimi sosyal medyada dikkat çekti.

Kendall Jenner ın eski sevgilisi, Hande Erçel i beğendi! O hamle dikkat çekti 2

Devin Booker, 2020 yılında dünyaca ünlü model Kendall Jenner ile yaşadığı çalkantılı aşkla uzun süre gündemde kalmıştı. Bir dönem ayrılıp barışan çift, ilişkilerini 2022 yılında kesin olarak noktalamıştı.

Kendall Jenner ın eski sevgilisi, Hande Erçel i beğendi! O hamle dikkat çekti 3

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kendall Jenner
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