Güldür Güldür’ün Naime’si Ecem Erkek’in son paylaşımı parmak ısırttı

Show Tv’nin sevilen programı Güldür Güldür’de canlandırığı Naile karakteriyle hayatımıza giren Ecem Erkek’in oyunculuğu izleyicilerden tam puan alıyor.

Sıkı bir sporla fazla kilolarından kurtulan Ecem Erkek son paylaşımıyla adeta parmak ısırttı. Erkek, gözler önündeki değişimiyle görenleri şaşkına çeviriyor.

Show TV'de ekranlara gelen 'Güldür Güldür Show'da Naime karakterine hayat veren Ecem Erken, taklit yeteneği ve esprileriyle programa damga vuruyor.

ECEM ERKEK SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Programda canlandırdığının aksine farklı bir karaktere sahip olan başarılı oyuncu, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Gözlüklü, kısa saçlı ve özensiz giyinen Naime karakteri ile ünlenen Ecem Erkek'in, son paylaşımı ise görenlerin ağzını açık bıraktı.

Uzun bir süredir spor yapan başarılı oyuncu fit görüntüsünü hayranlarının beğenisine sundu. Son dönemdeki pozlarıyla çok konuşulan Ecem Erkek'in fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

