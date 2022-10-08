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Güldür Güldür'ün yeni bölümüne damga vuran skeç! Çağlar Çorumlu kahkahaya boğdu

08.10.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarının ilgiyle izlenen programlarından Güldür Güldür'ün son bölümüne iş görüşmesi skeci damga vurdu. Yeni sezonda geri dönen Çağlar Çorumlu, ekran başındakileri kahkahaya boğdu.

Güldür Güldür'ün yeni bölümüne damga vuran skeç! Çağlar Çorumlu kahkahaya boğdu

Bazı zamanlar gündemdeki konulara ilişkin hazırladıkları skeçlerle dikkatleri üzerine çeken Güldür Güldür Show'un son yayınlanan bölümündeki "İş Görüşmesi" izleyenleri kahkahaya boğdu.

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"SEN BİZİM TOPUMUZSUN"

Bir şirkete 25 bin lira maaşla giren kişi, ısrarla hangi pozisyonda görev yapacağını sorsa da istediği cevabı bir türlü alamadı. Gerekli sözleşmeler imzalandıktan sonra işe girişi yapılan eleman, kendini hararetli bir toplantının içinde buldu.

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İşte ne olduysa o anda oldu. Bir anda patron dahil toplantıdakiler işe yeni giren kişiye hakaretler yağdırmaya başladı. O anda bu kişinin görev tanımını açıklayan patronu, "Sen bizim topumuzsun, stres topumuzsun" dedi.

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KEMAL SUNAL FİLMİNE GÖNDERME

Kemal Sunal'ın Türk sinemasına damga vuran Şark Bülbül'ü filmine de gönderme yapılan skeçte, şirketin patronunun 'Bana Hüseyin'i getirin' diye bağırması ekran başındakileri kahkahaya boğdu.
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Skeç, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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