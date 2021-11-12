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Güldür Güldür'ün yıldızı Derya Karadaş'ın eşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

12.11.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür programındaki performansıyla seyirciyi kahkahaya boğan başarılı oyuncu Derya Karadaş'ın eşini gören şaşıp kalıyor.

Güldür Güldür'ün yıldızı Derya Karadaş'ın eşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Jet Sosyete, Yalan Dünya ve Güldür Güldür yapımlarında yer alarak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu Derya Karadaş'ın kiminle evli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız.

Bir dönem Komedi Türkiye yarışmasında oyuncu koçluğu yapan Derya Karadaş, ekranlarda fırtınalar estiren birçok yapımda seyirciyi güldürdü.

Güldür Güldür'ün yıldızı Derya Karadaş'ın eşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Derya Karadaş, İzzet Çapa'ya verdiği bir röportajda, Kürt kökenli olduğu için geçmişte zorluklar yaşadığını anlatmıştı.

Güldür Güldür'ün yıldızı Derya Karadaş'ın eşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Derya Karadaş, 2016 yılında meslektaşı Haki Biçici ile dünyaevine girdi.

Güldür Güldür'ün yıldızı Derya Karadaş'ın eşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Haki Biçici; Hanımın Çiftliği, Komedi Türkiye, Ulak, Kağıt ve Yalan Dünya gibi sayısız projede kamera karşısına geçti.

Güldür Güldür'ün yıldızı Derya Karadaş'ın eşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Magazinden uzak bir yaşam süren ünlü çift, mutluluk pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Güldür Güldür'ün yıldızı Derya Karadaş'ın eşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Güldür Güldür'ün yıldızı Derya Karadaş'ın eşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!


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