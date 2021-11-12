Güldür Güldür'ün yıldızı Derya Karadaş'ın eşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Jet Sosyete, Yalan Dünya ve Güldür Güldür yapımlarında yer alarak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu Derya Karadaş'ın kiminle evli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız.

Bir dönem Komedi Türkiye yarışmasında oyuncu koçluğu yapan Derya Karadaş, ekranlarda fırtınalar estiren birçok yapımda seyirciyi güldürdü.

Derya Karadaş, İzzet Çapa'ya verdiği bir röportajda, Kürt kökenli olduğu için geçmişte zorluklar yaşadığını anlatmıştı.

Derya Karadaş, 2016 yılında meslektaşı Haki Biçici ile dünyaevine girdi.

Haki Biçici; Hanımın Çiftliği, Komedi Türkiye, Ulak, Kağıt ve Yalan Dünya gibi sayısız projede kamera karşısına geçti.

Magazinden uzak bir yaşam süren ünlü çift, mutluluk pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



