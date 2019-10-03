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Gülenay Kalkan'dan eşi Tarık Ünlüoğlu'na yürek burkan veda

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 09:44 | Son Güncelleme

1 Ekim günü hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu'na oyuncunun hayat arkadaşı Gülenay Kalkan gazeteye ilan vererek veda etti.

Gülenay Kalkan'dan eşi Tarık Ünlüoğlu'na yürek burkan veda

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve gördüğü tedavinin ardından Ekim'in ilk gününde hayata gözlerini yummuştu.

Vefat haberinin ardından sanat ve siyaset camiası Tarık Ünlüoğlu'na başsağlığı mesajı yağdırırken, usta sanatçının eşi gazetelere ilan vererek eşine bir veda mesajı gönderdi.

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Gülenay Kalkan, vedasında şu sözlere yer verdi:

"Acı kaybım
Tarık'ım, can yoldaşım,
Bir masal yaşadım seninle...
Tadı kaldı dilimde...
Güle güle sevgilim
GÜLENAY'IN..."


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