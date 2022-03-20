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Gullüm Show'un Azize'si Fehmi Dalsaldı'dan kötü haber! AIDS ile savaşıyor

20.03.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adını ilk olarak, Huysuz Virjin, Bülent Ersoy, Zerrin Özer, Seda Sayan, Yıldız Tilbe gibi birçok ünlü ismin sesini taklit ederek duyuran, bir dönem Saba Tümer'in programında 'Gullüm Show'la ekranlarda olan ünlü komedyen Deniz Fehmi Dalsaldı'nın, AIDS ile mücadele ettiği ortaya çıktı. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yaptığı açıklamada 44 yaşındaki Fehmi Dalsaldı'nın 2016 yılından beri hastalıkla mücadele ettiğini ve sağlık durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Gullüm Show'un Azize'si Fehmi Dalsaldı'dan kötü haber! AIDS ile savaşıyor

Ünlü isimlerin seslerini taklit etmesiyle tanınan ve bir dönem Saba Tümer'in programında sokak röportajları yapan Deniz Fehmi Dalsaldı'nın şimdilerde ekranlardan uzakta bir yaşam sürmesinin nedeni belli oldu. Bir dönem ekranlarda milyonları güldüren Dalsaldı'nın herkesten sakladığı hastalığı ortaya çıktı.

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AIDS İLE MÜCADELE ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Verdiği ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle sanat camiasının 'felaket tellalı' olarak bilinen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yaptığı açıklamada, Gullüm Show’un Azize’si ünlü komedyen Fehmi Dalsaldı'nın AIDS ile mücadele ettiğini duyurdu.

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FEHMİ DALSALDI'NIN SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Akay, yaptığı açıklamada, Saba Tümer ve Melek Baykal gibi isimlerin programlarında sokak röportajları yaparak tanınan ve ünlü isimlerin seslerini taklit ederek hafızalarda yer edinen ünlü komedyen Fehmi Dalsaldı'nın 2016 yılından beri hastalıkla mücadele ettiğini ve bu yüzden ekranlardan uzakta olduğunu söyledi. Akay, Dalsaldı'nın sağlık durumu hakkında da bilgi vererek, durumunun ağır olduğunu bildirdi.
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FEHMİ DALSALDI KİMDİR?

44 yaşındaki televizyon ve radyo programcısı, komedyen Deniz Fehmi Dalsaldı, 17 Şubat 1978 yılında Siirt'te dünyaya gelmiştir. Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy'un sesini taklit ederek dikkatleri üzerine çeken sanatçı, Şahika Koçarslanlı, Gönül Yazar, Sezen Aksu, Huysuz Virjin, Yıldız Tilbe, Seda Sayan, Nur Yerlitaş, Zerrin Özer, Oya Aydoğan, Banu Alkan, Nazlı Ilıcak, Saba Tümer, Melek Baykal, Zeki Müren gibi pek çok ünlü ismin sesini de taklit ederek kariyerinde büyük bir çıkış yakalamıştır.

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Stilistlik ve iç mimarlık bölümlerini okuyan Dalsaldı, ekranlarda yer almadan bir süre önce ise bankacılık yapmıştır.

Saba Tümer'le Bugün adlı programda yayınlanan Gullüm Show ile adını geniş kitlelere duyuran Fehmi Dalsaldı, yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı, geniş sanatçı kadrosu olan 'Şarkılar Seni Söyler' ile 'Pera Müzikali'nde yer almıştır.

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