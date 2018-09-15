Gülperi dizisi ilk bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu!

Yapımını TİMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı Gülperi dizisi 1. bölümüyle 14 Eylül Cuma akşamı Show TV'de ekrana geldi. Show TV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından olan Gülperi, ilk bölümüyle sosyal medyada en fazla konuşulan konular arasına girdi. Son olarak Bodrum Masalı'ndaki rolüyle ekranlarda olan Timuçin Esen ile Nurgül Yeşilçay'ı başrollerde buluşturan Gülperi, dokunaklı hikayesiyle Cuma akşamına damga vurdu. Cuma akşamları, Arka Sokaklar, Aşk ve Mavi, İstanbullu Gelin gibi güçlü rakipleriyle yarışa girecek olan Gülperi dizisinin reytinglerde nasıl sonuç alacağı ise önümüzdeki haftalarda belli olacak. Çekimleri Gaziantep ve İstanbul'da yapılan dizide, çocuklarını yeniden kazanmak için gözünü kırpmadan sonunu göremediği bir mücadeleye giren Gülperi'nin (Nurgül Yeşilçay) dizide en büyük destekçisi Avukat Kadir (Timuçin Esen) karakteri olacak. Kadir'den hiç beklemediği kadar destek gören Gülperi, karşılaştığı zorluklar karşısında ayakta kalmaya çabalayacak.

GÜLPERİ İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülperi, eşi Eyüp ve çocukları Bedriye, Hasan ve Can'la küçük mutlu dünyasını ayakta tutmaya çalışırken, Eyüp'ün kaybıyla önce yuvasını kaybeder. Daha sonra kendisini kayınbiraderi Ejder'den korumak isterken hapse girer. Çıktığında içinde büyüttüğü umut bir anda yerle bir edilir, anlar ki kayınpederi Yakup çocuklarını ona vermeyecektir. Ancak hayatındaki en büyük acıyı, onları geri kazanmak mücadele ederken fark ettiği bir başka gerçek yaşatacaktır: Yakup çocuklarını sadece elinden almamış, kalplerine Gülperi'ye dair nefret tohumları da ekmiştir. Kadir Gülperi'nin bu mücadelesinde ona en büyük desteği veren kişidir, yalnız ve çaresiz Gülperi'nin hayatında sakin ve güven veren duruşuyla küçük de olsa bir umut kapısı aralar. Yıllar önce tertemiz ve yarım kalmış bir gençlik aşkıyla birbirlerine teğet geçen hayatları, bu zorlu mücadeleyle yeniden birleşmiştir. Gülperi'nin çocuklarının kalbini kazanmak için, onların yeniden annesi olabilmek için var gücüyle sürdürdüğü mücadele hem Kadir'i hem de Gülperi'yi derinden sarsacak, ikisinin de hayat çizgileri hiç beklemedikleri bir yöne çevrilecektir.

NURGÜL YEŞİLÇAY: "ANNEMDEN ETKİLENDİM!"

Gülperi'de üç çocuk annesini canlandıran güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, rolüne bir buçuk yıl önce hazırlanmaya başladı. Yeşilçay, Gülperi'yi ilk kez anlattı; "Bir anne çınar ağacı gibidir, dimdik güçlü bir şekilde ayakta durur. Bir annenin çocuklarına duyduğu sevgi dünyanın en saf sevgisidir ve bu genelde karşılıklıdır ama bizim hikayemizde öyle değil. Çocuklar annelerine karşı doldurulmuş. Eti ne budu ne diyeceğimiz bir kadının sadece çocuklarıyla değil, koca koca güçlü adamlarla mücadelesini ve onlara kafa tutmasını izleyeceğiz."

Nurgül Yeşilçay, dizi için kendi anneliğinin yanı sıra annesinden de etkilendiğini söylüyor; "Sadece kendimden değil, annemden de sıkça hatırladığım, etkilendiğim anlar var. Annem mesela dört çocuk baktı. Çocuklar hep bir şey ister, senin sınırlarını zorlar, yumuşak karnını iyi bilirler. Onları sezgisel olarak yönetmeye annelik denir bence.” GÜLPERİ DİZİSİ KONUSU NEDİR? Çekimlerine geçtiğimiz günlerde İstanbul’da başlanan ve Gaziantep’te devam eden dizinin merakla beklenen setinden ilk kareler, yeni sezona damga vuracak ekranların yeni ikilisi Timuçin Esen ve NurgülYeşilçay'dan geldi. Güçlü oyuncu kadrosuyla çok konuşulacak dizinin sarsıcı hikayesi de kadrosu kadar izleyicisini derinden etkileyecek. Dizide Nurgül Yeşilçay, Gülperi karakterine, Timuçin Esen ise Avukat Kadir karakterine hayat verecek.