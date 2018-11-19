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Gülperi dizisi yeni bölümde Can öldü mü? Gülperi 11. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 19.11.2018 23:56 | Son Güncelleme

Gülperi dizisinin 11. yeni bölüm ilk fragmanı yayınlandı. Timuçin Esen ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerde oynadığı Gülperi'nin yeni bölümünde Can’ın kaçırılması Gülperi ve çocukları perişan ederken, duyulan çığlık sesi gerilimi arttırıyor. Kadir’in Şeyma’ya “Bu çocuğa bir şey olsun bak bakalım bir daha Artemis’in yüzünü görebiliyor musun? Gülperi 11. yeni bölüm fragmanında yerde hareketsiz yatan Can’a neler olacağı merakla bekleniyor.

Gülperi dizisi yeni bölümde Can öldü mü? Gülperi 11. yeni bölüm fragmanı izle!

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 11. bölüm tanıtımı yayınlandı. Can’ın kaçırılması Gülperi ve çocukları perişan ederken, duyulan çığlık sesi gerilimi arttırıyor. Kadir’in Şeyma’ya “Bu çocuğa bir şey olsun bak bakalım bir daha Artemis’in yüzünü görebiliyor musun? Bugün bu çocuk kaçırıldıysa senin yüzünden!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda yerde hareketsiz yatan Can’a neler olacağı merakla bekleniyor.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gülperi’nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 10. bölümünde Kadir’in söyledikleri karşısında suskun kalarak Kadir’i hayal kırıklığına uğratan Gülperi, gerçek duygularıyla savaştı. Seyit’in anlattıklarından sonra yanlış karar verdiğini anlayan Hasan, Selen’in yardımıyla hatasını telafi etmeye çalıştı. Yakup’un planıyla çocukların karşısına çıkan Kader, Hasan’ın sert tepkisiyle karşılaşsa da Gülperi’nin sayesinde kendisini affettirdi. Hapishaneden hastaneye kaldırılan Ejder kaçmayı başararak, intikam beslediği Gülperi’nin peşine düştü. Şeyma her cephede Gülperi ve ailesine karşı savaşmaya devam ederken, Artemis anne ve babasının boşanacağını öğrendi. Hasan’a yardım eden Gökhan başına aldığı darbeyle yaralanırken, Bedriye bir kez daha annesinin desteğiyle hayata tutundu. Can’a sürpriz doğum günü hazırlığı yapan Gülperi, Can’ın Ejder tarafından kaçırıldığından habersizdi. Hiç beklemediği yerden darbe yiyen Gülperi için zor günler başlıyordu.

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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