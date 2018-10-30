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Gülperi'ye büyük şok! Gülperi dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 30.10.2018 01:21 | Son Güncelleme

Gülperi dizisinin merakla beklenen 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Timuçin Esen ve Nurgül Yeşilçay'ın dizisi Gülperi'nin 8. yeni bölümünde, Gülperi büyük bir şok yaşıyor. Kovulan Gülperi, gözyaşları içinde evini boşaltıyor. Gülperi'yi Kadir'den uzak tutmak için elinden geleni yapan Şeyma bir kez daha Gülperi'nin karşısına çıkarak onu uyarırken Hasan'ın, Kadir'e tepkisi sert oluyor. Seyit'in yumruk attığı kişinin kim olduğu merak ediliyor. İşte Gülperi yeni bölüm fragmanı...

Gülperi'ye büyük şok! Gülperi dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden olan Gülperi'nin 2 Kasım Cuma günü ekrana gelecek olan 8. bölümünden ilk fragman yayınlandı. "Şeyma sizi bırakmayacak, siz de Gülperi'yi bırakamayacaksınız. Siz benim müvekkillerimden biri olsaydınız, gidin ve kalbinizin sesini dinleyin derdim!" sözlerinin Kadir'i düşündürdüğü tanıtımda kovulan Gülperi, gözyaşları içinde evini boşaltıyor. Gülperi'yi Kadir'den uzak tutmak için elinden geleni yapan Şeyma bir kez daha Gülperi'nin karşısına çıkarak onu uyarırken Hasan'ın, Kadir'e tepkisi sert oluyor. "Yeminler kanla yazılır burada, şimdi Seyit senin de kanını isteyecek!" sözleri gerilimi yükseltirken, Seyit'in yumruk attığı kişinin kim olduğu merak ediliyor.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Gülperi'nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 7. Bölümünde aldığı bıçak darbesiyle hayatı tehlikeye giren Gülperi'nin durumu Hasan'ı çok korkuttu. Gözyaşları içinde annesini apar topar hastaneye kaldıran Hasan, annesine ve Bedriye'ye yapılanların hesabını sormak için Ali'nin peşini bırakmamakta kararlıydı. Gülperi'nin bıçaklandığını öğrenen Kadir, Yakup'a meydan okurken; Gülperi ile ailesine destek olmaya çalıştı. Yaşam savaşını kazanan Gülperi, Bedriye'nin polise gerçekleri söylemesini sağladı. Annesinin ilaçlarını almak için kolyesini bozduran Bedriye, Şeyma'nın kötü oyunundan habersizdi. Ali'ye silah doğrultan Hasan'ı son anda engelleyen Kadir, Ali'yi polise teslim etti. Gülperi'nin ve çocuklarının başına gelenleri fırsat bilen Yakup ise Hasan'ın velayetini almak için Gülperi'yi sıkıştırmaya devam etti. Şeyma planıyla Bedriye'nin hırsızlık yaptığını düşünen apartman sakinleri, Gülperi'nin tüm eşyalarını kapının önüne koyarak onu kovdu. Gözyaşları içinde kendini kapı önünde bulan Gülperi, bir çıkış yolu bulabilecek miydi?

Yönetmenliğini Cem Karcı'nın senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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