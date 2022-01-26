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Gülşah öğretmen eşinden nakledilen böbrekle ikinci kez yaşama tutundu

26.01.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 10 yıl sonra yeniden organ nakli yapılan anaokulu öğretmeni Gülşah Kalkan: - "Kadın cinayetlerinin yaşandığı günlerde eşim bana yeniden hayat verdi. Kendisini çok seviyorum"

Antalya'da daha önce yengesinin böbreği nakledilen anaokulu öğretmeni Gülşah Kalkan, eşinin bağışladığı böbrekle ikinci kez yaşama tutundu.

Yaklaşık 10 yıl önce yengesinden alınan organ nakledilen Kalkan, 1,5 yıl önce gribal enfeksiyon şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kontroller sırasında Kalkan'ın nakil böbreğinin görevini tam olarak yerine getiremediği tespit edildi. Doktorlar genç kadına yeniden organ nakli olması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Kalkan'ın 3 yıllık eşi, Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Muzaffer Kalkan, hayat arkadaşına böbreğini bağışlama kararı verdi.

Antalya Medikal Park Hastanesinde Prof. Dr. Alper Demirbaş tarafından yapılan 8 saatlik operasyonla, teknik adamın böbreği eşine nakledildi. Ameliyatın başarılı geçtiği ve nakledilen böbreğin dokusunun tam uyumlu olduğu belirtildi.

Kalkan çifti taburcu edilerek evlerine gönderildi.

Gülşah Kalkan, enfeksiyon nedeniyle böbreğinin yüzde 40 oranında çalışmadığının ortaya çıktığını söyledi.

Yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kalkan, "Kadın cinayetlerinin yaşandığı günlerde eşim bana yeniden hayat verdi. Kendisini çok seviyorum." dedi.

Muzaffer Kalkan ise doktorların, eşinin yeniden nakil olması gerektiğini söylediğinde tereddütsüz hemen böbreğini vermek istediğini ifade etti.

Heyecanının doktorları bile duygulandırdığını aktaran Kalkan, "Eşim şimdi bana 'sol yanım' diye hitap ediyor. Prof. Dr. Alper Demirbaş başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm bu süreçte yanımızda olan Döşemealtı Belediye Başkanımız Turgay Genç'e, takım arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürler." diye konuştu.

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