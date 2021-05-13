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Gülşah Saraçoğlu ile Gökhan Göz barıştı mı?

13.05.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınında küfürler yağdırmış ve çift ilişkilerini tekrar noktalamıştı. Saraçoğlu'ndan aylar sonra yine şaşırtıcı bir hamle geldi.

Gülşah Saraçoğlu ile Gökhan Göz barıştı mı?

Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, üçüncü kez barıştığı iş adamı sevgilisi Gökhan Göz ile geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

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KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Ayrılık sonrasında evinde arkadaşlarıyla eğlenen Göz'e, Saraçoğlu Instagram hesabı üzerinden canlı yayında küfürler yağdırmıştı.

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"ÖZÜR DİLERİM"

Ünlü modacı çıkan haberlerden sonra da, "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim." demişti.
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BUZLAR ERİDİ Mİ?

Uzun süredir ayrı olan çiftin aralarındaki buzları erittiği konuşuluyor. Ünlü modacının Göz'ü sosyal medya hesaplarından takip etmeye başlaması da dedikoduları güçlendirdi.

EVİ BASMIŞTI!

Saraçoğlu, daha önce de Gökhan Göz ile birlikte yaşadıkları eve giderek evin altını üstüne getirmişti. İş adamı da, sosyal medya hesabından, evin videosunu paylaşarak, "Bu yaptığını kendine yakıştırdıysan, bir de hastalığımda yanımda olmuşsun! Böyle mi atarak evi kırarak yazıklar olsun. Allah'tan dilerim ki önce akıl sağlığına kavuşursun. Şikayetçi olmayacağım" notuyla paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gülşah Saraçoğlu Instagram
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