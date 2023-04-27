Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba estetik itirafı: Doğal yerlerini açıkladı! Duyanlar şoke oldu

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla çok konuşulan Gülşah Saraçoğlu bu defa estetik itiraflarıyla gündeme geldi. Saraçoğlu, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Saraçoğlu, estetik tutkusundan bahsetti.

DOĞAL YERLERİNİ AÇIKLADI

Doğallığı hiç sevmediğini ve estetiğe düşkün olduğunu ifade eden ünlü modacı, "Doğal olan yerlerim; saçlarım, dişlerim, parmak izim ve kan grubum. Alın yazım çektirmekten sırtıma geldi. Yaş almak beni korkutmuyor ama bir yerim kırışınca sinir oluyorum." dedi.

ESTETİKLERİNİ SIRALAMIŞTI

2 sene önce yaptırdığı işlemleri açıklayan Saraçoğlu, "Yüz nakli yaptırdım diyebilirim. Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi yeni yaptırdım" demişti.

Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali



