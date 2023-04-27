MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba estetik itirafı: Doğal yerlerini açıkladı! Duyanlar şoke oldu

Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba estetik itirafı: Doğal yerlerini açıkladı! Duyanlar şoke oldu

27.04.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu yaptırdığı estetiklerle ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan ünlü isim estetik itirafıyla çok konuşuldu. Doğallığı sevmediğini söyleyen Saraçoğlu, "Doğal olan yerlerim; saçlarım, dişlerim, parmak izim ve kan grubum" ifadelerini kullandı.

Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba estetik itirafı: Doğal yerlerini açıkladı! Duyanlar şoke oldu

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla çok konuşulan Gülşah Saraçoğlu bu defa estetik itiraflarıyla gündeme geldi. Saraçoğlu, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Saraçoğlu, estetik tutkusundan bahsetti.

DOĞAL YERLERİNİ AÇIKLADI

Doğallığı hiç sevmediğini ve estetiğe düşkün olduğunu ifade eden ünlü modacı, "Doğal olan yerlerim; saçlarım, dişlerim, parmak izim ve kan grubum. Alın yazım çektirmekten sırtıma geldi. Yaş almak beni korkutmuyor ama bir yerim kırışınca sinir oluyorum." dedi.

Gülşah Saraçoğlu 1

ESTETİKLERİNİ SIRALAMIŞTI

2 sene önce yaptırdığı işlemleri açıklayan Saraçoğlu, "Yüz nakli yaptırdım diyebilirim. Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi yeni yaptırdım" demişti.

eski hali

Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şahan Gökbakar'dan tepki: "Adalet Bakanı bu bey" Şahan Gökbakar'dan tepki: "Adalet Bakanı bu bey"
Baş harfi 'S' denilince... Ortalık karıştıBaş harfi 'S' denilince... Ortalık karıştı
Herkes Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i konuşurken bomba aşk iddiasıHerkes Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i konuşurken bomba aşk iddiası
Anahtar Kelimeler:
Gülşah Saraçoğlu gülşah saraçoğlu estetiksiz gulsah saracoglunun eski hali sosyal medya Modacı moda

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak

Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak

Yavaş ve İmamoğlu tüm tabloyu değiştirdi!

Yavaş ve İmamoğlu tüm tabloyu değiştirdi!

"İçeride ne yapıyordunuz?" sorusuna 'pes' dedirten cevap

"İçeride ne yapıyordunuz?" sorusuna 'pes' dedirten cevap

Seçime sayılı günler kaldı! Son ankette dikkat çeken sonuçlar: O ilde AK Parti, CHP'yi geçti

Seçime sayılı günler kaldı! Son ankette dikkat çeken sonuçlar: O ilde AK Parti, CHP'yi geçti

Sizin de başınıza gelebilir! Adana, Kahramanmaraş ve Siirt'e hiç gitmedi, gelen mesajlarla şoke oldu

Sizin de başınıza gelebilir! Adana, Kahramanmaraş ve Siirt'e hiç gitmedi, gelen mesajlarla şoke oldu

Almanya'nın 'ek sandık' kararı tepki çekti

Almanya'nın 'ek sandık' kararı tepki çekti

İlginizi Çekebilir

Cinsel organının bir kısmını kesip alışveriş merkezinde sattı

Cinsel organının bir kısmını kesip alışveriş merkezinde sattı

“28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm”

“28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm”

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Aylık kirası 30 bin TL, aidatı 5 bin TL... Evini gezdirince gündem oldu

Aylık kirası 30 bin TL, aidatı 5 bin TL... Evini gezdirince gündem oldu

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.