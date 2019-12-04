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Gülse Birsel: Artık makyaj fayda etmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 15:21 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel, yeni sezonuyla puhutv'de izleyiciyle buluşan 'Jet Sosyete' dizisi setinden paylaştığı fotoğrafa, yorgunluğunu anlatan bir mesaj yazdı.

Gülse Birsel: Artık makyaj fayda etmiyor

Gülse Birsel, hem senaryosunu yazdığı hem de 'Gizem' karakterine hayat verdiği 'Jet Sosyete' dizisinin setinden bir fotoğraf paylaşırken, yazdığı mesajla tebessüm ettirdi.

Dizi çekimlerindeki yorgunluğunu bir şarkıyla anlatan Birsel, Instagram paylaşımına, "Uykulaar haram oldu, gençliğim bak talan da olduu, zalım geeceler. (İç. Jet Sosyete Seti. Gece/ Genç ve akıl almaz güzellikteki kadının yüzünde çekimin 14. saatinin haklı gururu vardır, ne var ki gözleri kanlanmıştır ve artık makyaj fayda etmemektedir" notunu düştü.


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Gülse Birsel instagram

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Millet yıllardır dizi yapıyor,durmadan tatil yapıyorsun,bu kdr vırt zırt ara verip şikâyet eden kimse görmedim,dizinin dakikası da düştü eee!daha ne?15 dk yap madem rahat et,gerçi yine sızlanman bitmez.Bu arada Puhuda sürekli yüklenme problemi oluyor sadece sizin dizide puhuda başka dizilerde yok bu işede bir el atın bir zahmet ,tabiki yorulmazsanız ve izleyicinizi kaale alırsanız.
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