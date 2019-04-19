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Gülse Birsel'den Jet Sosyete için yeni sezon açıklaması! '45 dakika yapacağız'

DİZİ HABERLERİ  | 19.04.2019 21:22 | Son Güncelleme

TV8 ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete dizisinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel, dizinin akıbetiyle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Gülse Birsel'den Jet Sosyete için yeni sezon açıklaması! '45 dakika yapacağız'

Gülse Birsel imzalı komedi dizisi Jet Sosyete, iki hafta sonra ekrana gelecek olan 39. bölümüyle final yapacak. Daha önce Jet Sosyete'nin artık televizyonda yayınlanmayacağını açıklayan Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni sezon için bilgi verdi.

45 DAKİKALIK BÖLÜMLER GELİYOR!
Birsel televizyonda 120 dakika yayınlanan dizinin, yeni sezonda 45 dakika olacağını duyurdu.

Jet Sosyete'nin son bölümünde yakaladığı başarılı reyting sonucunu paylaşayan Birsel, "Reytinglerle bizi ikna etmeye çalışma televizyon dünyası. Yeni sezonda başka platforma gidiyoruz biz, çiçek gibi 45 dakika yapacağız. (Televizyon finalimiz 2 Mayıs’ta, 2 bölüm kaldı yani)" notunu yazdı.

gulse

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, başrollerini Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun paylaştığı Jet Sosyete dizisi 2 Mayıs'ta ekrana gelecek olan 39. bölümüyle final yapacak. Dizi Eylül ayından itibaren dijital bir platformda yayınlanmaya devam edecek.

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