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Gülse Birsel'in vefat eden Vural Çelik'le ilgili paylaşımı tepki çekti!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
20.10.2024 23:23
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Geçtiğimiz günlerde 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu. 'Avrupa Yakası'nın senaristi Gülse Birsel ile aynı dizide 'Kubilay' karakterine hayat veren oyuncu Vural Çelik senelerdir konuşmuyordu. Gülse Birsel'in cenaze törenine katılmaması da tepki çekmişti. Birsel, Vural Çelik'e veda mesajı yayınladı. Bu mesaj tepki çekince Birsel, kısa süre sonra paylaşımı kaldırdı. İşte o sözler...

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik 17 Ekim'de evinde ölü bulunmuş ve ani ölümüyle sevenlerini yasa boğmuştu. 10 yıl önce de kalp krizi geçirdiği öğrenilen Çelik'in ölüm nedeninin de kalp krizi olduğu kesinleşti.

Çelik'in vefatı sonrası ilk paylaşım Avrupa Yakası'nda birlikte rol aldığı Gülse Birsel'den gelmişti. Ancak bu acı olayın ardından hemen Gülse Birsel ve Vural Çelik arasındaki küslük de gündem olmuştu.

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Cenazeye sanat dünyasından pek çok isim gelirken Gülse Birsel'in cenazede olmaması dikkat çekti. Avrupa Yakası'nda birlikte rol alan Gülse Birsel ve Vural Çelik'in uzun zamandır küs olduğu biliniyordu. Gülse Birsel konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Veda mesajı yayınlayan Birsel şu ifadeleri kullandı;

"Kendi kelimelerimle veda. Birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum. (Çözmem gereken, anksiyeteye benzer bir durum.) Bence cenazeler, dini tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edenle anıların hatırlanması, yad etmek, veda etmek için vardır. Ben bunu, yazarak yapacağım.

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"SETİN ÇOCUĞU GİBİYDİ VURAL"

Anılarım olan bir iş arkadaşımı çok erken kaybettim. Şaşkın ve üzgünüm. Vural Çelik Avrupa Yakası’nın ikinci sezonunda tek bölümlük bir rol için gelmişti: Kubilay. Çok tatlı bir performans gösterdi. Aşk üçgeni de çok iyi çalıştı. O hafta yukarı kata yapımcıya çıkıp “Mümkünse ben bu karakteri sık sık, hatta belki her bölüm yazmak istiyorum” dedim ve Vural 4 ekibe katılmış oldu.

Nevi şahsına münhasır biriydi. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin şakası haline geldikçe “Bu hafta bana ne alıyorsun Gülse?” cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Güldüğümüz, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya çalıştığımız bir çocuksu ruhtu. Özellikle bana ve Engin Günaydın’a çok nazı geçerdi. Sette biraz da bizi güldürmek için hep oynadığı bir “Mağdur persona”sı vardı. Şenay Gürler’le bir kahve içmeye mi çıkıyoruz, “Vaay tabii sosyete bizi davet etmez”! “Ya kardeşim iki kız dedikodu yapacağız, sen niye geliyorsun?” “Yok yok ben garibanım zaten beni çağırmazsınız, bir kahve ısmarlamazsınız bu fakire, ben hangi parayla kahve içeceğim” filan derken bu sefer abarttığını fark edip onu gülme tutardı.

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"KEŞKE BİRKAÇ AY SONRA BİR TELEVİZYON PROGRAMINDA BENİMLE İLGİLİ KIRICI CÜMLELER ETMESEYDİ"

Setin geleneksel şakalarından biri böylece inşa edildi. Ve ben bu dinamikten “Zenginliğine rağmen hep mağdur hep ezik Gülenay” karakterini yazdım. Vural da nefis oynadı. Birinin bizi durduramadığı günlerdi.

2008’de, son sezona girerken, ayrılmak istediğini söylediğinde ben de dahil birkaç oyuncu arkadaşım vazgeçirmeye çalıştık. Ücret, çalışma saatleri, senaryodaki yeri gibi şikayetleri vardı. Yapımcılarla konuşup, bana alıngan tonlu bir mesaj atarak ayrıldığını söyledi ve teşekkür etti. Belki benim daha da ısrar etmemi bekledi, bilmiyorum. Yanlış karardı bence.

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Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili kırıcı cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki yanlışları anlatmaya gerek de yok.)'

Ben Vural'ı kahkahası, sette 'mağdur personasıyla' yaptığı komikliklerle, güldüğümüz anlarla hatırlamak istiyorum. Türkiye çok iyi bir komedyenini kaybetti. Cenazelerde helallik almak adettir. Hakkımı helal ediyorum, sonuna kadar helal olsun."

TEPKİ ÇEKİNCE PAYLAŞIMI SİLDİ!

Öte yandan Gülse Birsel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımı sildi. Gülse Birsel'in paylaştığı yazı sosyal medyada da tepki çekti.

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Gülse Birsel Avrupa yakası
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