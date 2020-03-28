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Gülse Birsel karantinada kendi röflesini yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 10:12 | Son Güncelleme

Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Röflesini kendisinin yaptığını yazan Birsel "Güzellik blogger'ı mı oluyorum ben" diyerek endişesini dile getirdi.

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini hayrete düşürdü. Saçını gösterdiği fotoğrafın altına “Kendi röflemi yapmanın, hatta önlere balyaj atmanın haklı gururu… #evdekal Story'mde nası yaptığımı anlattım. “Güzellik blogger'ı mı oluyorum ben, Allahım bu sürecin bitiminden ne halde çıkacağız” diye de endişelendim hemen” diyen Birsel, Instagram’ın hikaye bölümünde ise nasıl yaptığını anlattı.

gulse-instagram

Bir siteden hazır röfle boyası sipariş ettiğini, başına delikli bir bone geçirip, paketin içinden çıkan tığ ile tek tek saçlarını ayırdığını ve saçlarını boyadığını anlatan Gülse Birsel, esprili videosuyla beğeni topladı…


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Anahtar Kelimeler:
Gülse Birsel, röfle,

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