Gülse Birsel: Kelle koltukta çalışanlara...

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel ile oyuncular Cengiz Bozkurt ile Hasibe Eren, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla yapılan "Evde kal" çağrısına destek verdi. Birsel, tüm dünyayı etkisi altına alan hastalıktan korunmak için evde kalmanın önemine dikkati çekerek, "Tabii ki evdeyiz. 'Ben evde sıkılıyorum' diyenleri de çok anlamıyorum. Tabii ki sıkılıyoruz ama bence şu an dünyada yapılabilecek en iyi şey sıkılmak. Evde kalalım, sıkılalım. Ne olacak biraz sıkıntıdır, geçer. Şu an evde kalamayanlara büyük bir destek lazım esasen. Kelle koltukta çalışanlara, iş yerlerinde, fabrikalarda, ofislerde evine ekmek götürmek için çalışmak mecburiyetinde olanlar bence esas zor durumda. Yoksa evdeysen, imkanların tamamsa, karnın tok, sırtın pekse; sıkılma, yapacak bir şey bul. Güvendesin, hastalanmayacaksın evde kaldığın için. Oh, ne kadar güzel. Televizyonunu seyret, kitabını oku ne istiyorsan yap, sıkılma. Sıkılanlara, 'Sıkılma!' demek istiyorum ben. İmkanı olan herkes evde kalsın, evde kalalım, evde oturalım. Evin tadını çıkaralım, bunu çok verimli bir döneme dönüştürebiliriz diye düşünüyorum." dedi.

SETLERİN ACİLEN DURMASI LAZIM! Halen çalışmaları devam eden setlerin olduğuna işaret eden Birsel, "Şu an bence bütün setlerin acilen durması lazım. Hala durmamış birkaç set var. Set ortamı biraz diğer çalışma ortamlarından farklı bu anlamda. Bir odanın içerisinde herkes birbirine çok yakın çalışıyor. Tabii aslında bütün işlerin durması lazım ama setlerin kesinlikle durması gerek. Biz zaten seti en erken durduran ekiplerden biriyiz." ifadelerini kullandı. 'SIKILMAYA VAKTİM OLMUYOR' Oyuncu Cengiz Bozkurt da evde kaldığı için henüz sıkılmadığını dile getirerek, şunları aktardı: "Valla ben sıkılacak bir zaman bulamadım. Evde yapılacak ne kadar çok şey varmış. Bu durumdan ötürü, yardımcımız da gelemiyor ve iki tane çocuğumuz var. Eşimle beraber sabah uyanıyoruz vallahi çok ağır işçilikmiş. Oturup kahve içecek zaman bulamıyorum. İnanın o kadar çok iş var ki, uzaktan eğitimden tutun çocuğun mamasının hazırlanması, bezlerinin alınması, temizlenmesi, evin temizliği, bulaşıkların yıkanması, yemek hazırlıkları... İnanılmaz bir yoğunlukta geçiyor. Ben hiç sıkılamadım, keşke sıkılabilsem. Türkiye'nin ve tüm dünyanın bu musibetten kurtulabilmek için artık kendisini izole etmesi gerekiyor. Bu dönemi böyle geçirmemiz gerekiyor. Bu yüzden lütfen evde kalın."