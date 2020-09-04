Gülşen'e şarkısını beğenmeyen Sinan Akçıl sorulunca...

Gülşen, geçtiğimiz gün Derya Şahin’in Bebek’te bulunan güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcıdan, Edis’le birlikte düet yaptığı ‘Nirvana’ şarkısını beğenmeyen Sinan Akçıl’a cevap gecikmedi.

Uzun bir aradan sonra ‘Nirvana’ şarkısıyla geri dönen Gülşen, Edis’le düet yapmış ve sevenlerinden büyük beğeni toplamıştı. Güzellik merkezi çıkışında gazetecilerle sohbet eden ünlü şarkıcı, ilk tepkilerin çok güzel olduğunu belirtti ve bundan duyduğu mutluluğu anlatırken “Yerde miyim gökte miyim bilmiyorum” dedi.

EŞİ OZAN ÇOLAKOĞLU’NA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Gülşen, şarkının dakika olarak çok kısa olmasının sebebini “ Şarkı o kadar zengin ki, alt bölümden oluşuyor. Düşünsenize bunun ikiye katlayıp bir daha döndüğünü” diyerek açıkladı. Sözlerine “O işin matematiğini Ozan Çolakoğlu yaptıysa bunu sorgulamak bana bile düşmez.” şeklinde devam eden ünlü şarkıcı, “Bu iki dakika on dokuz saniyeyse, Ozan Çolakoğlu’nun bir bildiği vardır diyerek saygı duymayı öğrenmek gerekiyor bence” ifadelerini kullandı. Eşi Ozan Çolakoğlu’ndan övgü dolu sözlerle bahseden Gülşen, “Ozan dünya üzerinde gelmiş geçmiş en yetenekli müzik adamlarından biri. Ben onunla birlikte çıktığım yolda başarılara çok alışığım” diye konuştu.