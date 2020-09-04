Gülşen'e şarkısını beğenmeyen Sinan Akçıl sorulunca...

Gülşen, geçtiğimiz gün Derya Şahin’in Bebek’te bulunan güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcıdan, Edis’le birlikte düet yaptığı ‘Nirvana’ şarkısını beğenmeyen Sinan Akçıl’a cevap gecikmedi.
Uzun bir aradan sonra ‘Nirvana’ şarkısıyla geri dönen Gülşen, Edis’le düet yapmış ve sevenlerinden büyük beğeni toplamıştı. Güzellik merkezi çıkışında gazetecilerle sohbet eden ünlü şarkıcı, ilk tepkilerin çok güzel olduğunu belirtti ve bundan duyduğu mutluluğu anlatırken “Yerde miyim gökte miyim bilmiyorum” dedi.
Gülşen, şarkının dakika olarak çok kısa olmasının sebebini “ Şarkı o kadar zengin ki, alt bölümden oluşuyor. Düşünsenize bunun ikiye katlayıp bir daha döndüğünü” diyerek açıkladı. Sözlerine “O işin matematiğini Ozan Çolakoğlu yaptıysa bunu sorgulamak bana bile düşmez.” şeklinde devam eden ünlü şarkıcı, “Bu iki dakika on dokuz saniyeyse, Ozan Çolakoğlu’nun bir bildiği vardır diyerek saygı duymayı öğrenmek gerekiyor bence” ifadelerini kullandı. Eşi Ozan Çolakoğlu’ndan övgü dolu sözlerle bahseden Gülşen, “Ozan dünya üzerinde gelmiş geçmiş en yetenekli müzik adamlarından biri. Ben onunla birlikte çıktığım yolda başarılara çok alışığım” diye konuştu.
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Gülşen ve Edis’in geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkardığı ‘Nirvana’ şarkısını beğenmediğini söylemişti. Gülşen’e bu konuyla ilgili fikirleri sorulduğunda, “Tanıdığım ya da tanımadığım birisiyle ilgili bir şey söylemek istemem. Ben güzel şeyler konuşmayı seviyorum. Zaten herkes her şeyi beğenecek diye bir şey yok” dedi.
Hadise’nin yeni çıkan şarkısı hakkındaki yorumu sorulduğunda ise dinlediğini belirten Gülşen, “Çok seviyorum onun sesinden şarkı dinlemeyi, onu sahnede izlemeyi; onuna birlikte çalışmayı, onun için şarkı yazmayı… Birlikte çalıştığımda ve dinlediğimde çok keyif aldığım bir sanatçı arkadaşım. İyi ki var gerçekten” şeklinde konuştu.
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